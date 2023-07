Una serie tv di Netflix racconterà il disastro di Lockerbie

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo anche la britannica BBC. È il secondo incentrato sull'attentato terroristico del 1988.

Il servizio streaming statunitense Netflix e il broadcast britannico BBC hanno unito le forze per portare in tv Lockerbie, serie drammatica sul disastro che nel dicembre del 1988 colpì l'omonima cittadina scozzese, crivellata dai resti del volo PA 103 della Pan Am esploso in volo a causa di un attentato terroristico, così come sull'indagine congiunta delle autorità scozzesi e americane che ne seguì.

Lockerbie: I dettagli della serie tv di Netflix

La serie di 6 episodi, prodotta dalla World Productions di Line of Duty, si basa sulla documentazione raccolta da Adam Morane-Griffiths e, in particolare, sulle sue interviste alla polizia scozzese e alle agenzie investigative statunitensi. Scritta da Jonathan Lee insieme con lo sceneggiatore scozzese Gillian Roger Park (The Young Offenders) e diretta da Michael Keillor (Line of Duty, Mr Selfridge), Lockerbie esaminerà anche l'impatto dell'attentato sulla popolazione locale.

Il Volo Pan Am 103, in viaggio dall'Aeroporto di Londra-Heathrow all'Aeroporto John Fitzgerald Kennedy International di New York City, esplose nei cieli della piccola città scozzese di Lockerbie il 21 dicembre 1988, a causa di un ordigno nascosto nella stiva del Boeing 747-121. Oltre a tutti gli occupanti dell'aereo, 259 persone, nell'attentato morirono 11 abitanti di Lockerbie. Ancora oggi, questo è ricordato come il peggior attentato terroristico mai avvenuto sul suolo britannico. La serie di BBC e Netflix è la seconda incentrata su questa terribile vicenda: un progetto analogo, intitolato anch'esso Lockerbie, è stato annunciato più di un anno fa da Sky e Peacock.