Una serie sequel di Santa Clause, con Tim Allen, ordinata a Disney+

La star de L'uomo di casa riprenderà l'amato ruolo di Scott Calvin, il sostituto di Babbo Natale.

Neanche il tempo di riprenderci dal Natale che Disney+ ci proietta già verso il prossimo. Il servizio di video in streaming ha annunciato a sorpresa l'ordine di The Santa Clause (titolo provvisorio), serie sequel dell'amatissimo film natalizio omonimo del 1994, con il suo protagonista Tim Allen coinvolto non solo come produttore esecutivo ma anche come interprete, nuovamente nei panni di Scott Calvin, il sostituto di Babbo Natale.

La trama di The Santa Clause

La serie evento, le cui riprese inizieranno a Los Angeles a marzo, è una creazione del pluripremiato Jack Burditt (30 Rock, Modern Family, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt), anche produttore esecutivo con Kevin Hench, con il quale Allen ha lavorato per anni nella sitcom di recente conclusione L'uomo di casa, Richard Baker e Rick Messina. Scott Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere colpi nelle sue responsabilità come Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale, in modo particolare i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un bel po' di elfi, bambini e una famiglia da accontentare, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura per una vita a sud del Polo.

Un film per famiglie, l'originale Santa Clause ha incassato 190 milioni di dollari, quasi nove volte più di quello che è costato. Questo successo ha portato alla produzione di due sequel: Che fine ha fatto Santa Clause? del 2002, che ha introdotto Elizabeth Mitchell nei panni dell'interesse amoroso di Scott, Carol, e Santa Clause è nei guai del 2006, nel quale Martin Short ha assunto il ruolo dell'antagonista Jack Brina. Al di fuori del franchise e in tv, Allen si è affermato come leggenda della commedia grazie ai suoi ruoli in Quell'uragano di papà, per il quale ha ricevuto una nomination all'Emmy, e nella già citata L'uomo di casa, conclusasi lo scorso anno dopo nove stagioni di successo.