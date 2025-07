Una serie live-action basata su Capitan Planet in lavorazione a Netflix con l'ideatore di Arrow e Leonardo DiCaprio

News Serie TV

Una serie live-action basata sul cartone animato degli anni '90 Capitan Planet e i Planeteers è in sviluppo a Netflix con Greg Berlanti e Leonardo DiCaprio.

Nuova avventura professionale nel mondo dei supereroi per Greg Berlanti. L'affermato sceneggiatore e produttore, co-ideatore della serie che ha dato i natali al media franchise di successo noto come Arrowverse (composto dalle serie DC Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning e Batwoman), ha unito le forze con Netflix, per il quale ha recentemente completato YOU, per lo sviluppo di un adattamento live-action della serie animata degli anni '90 Capitan Planet e i Planeteers. Progetto che sta coinvolgendo anche la star di Hollywood Leonardo DiCaprio.

A proposito di Capitan Planet e dell'adattamento live-action

L'originale Capitan Planet e i Planeteers, seguita da una seconda serie intitolata Le nuove avventure di Capitan Planet, per un totale di sei stagioni e 113 episodi, seguiva un gruppo di ragazzi noti come Planeteers che, unendo le forze, prevenivano disastri ambientali sfruttando il potere della terra, del vento, del fuoco, dell'aria e del cuore. Quando le cose si facevano difficili, chiamavano Capitan Planet, un supereroe dalla pelle blu che aiutava i Planeteers a sconfiggere villain inquinanti con i suoi super poteri. Capitan Planet era un personaggio che, con le sue azioni, incoraggiava gli spettatori a essere eco-consapevoli, sensibilizzandoli a problemi ambientali reali.

La sceneggiatura di Captain Planet è nelle mani della veterana di The Big Bang Theory e Young Sheldon Tara Hernandez, mentre Berlanti e DiCaprio contribuiranno come produttori esecutivi, insieme con Jennifer Davisson, Sarah Schechter e Leigh London Redman. Questo è un progetto al quale DiCaprio e la sua casa di produzione, Appian Way, tengono particolarmente e che già in passato, nel 2016, avevano cercato di portare sugli schermi con un film di Paramount Pictures co-scritto da Glen Powell con Jono Matt e da lui potenzialmente interpretato. Dei due, solo Matt dovrebbe essere coinvolto in questo nuovo tentativo.