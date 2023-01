Una serie DC non ancora annunciata in sviluppo a DC Studios

News Serie TV

Lo ha rivelato il co-presidente James Gunn in un messaggio condiviso su Twitter.

Da quando gli è stata affidata la guida dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran stanno lavorando per dare nuovo slancio a un DC Extended Universe che finora ha avuto un andamento altalenante, senza mai conquistare completamente né il pubblico né la critica. A quanto parte, i loro sforzi non stanno riguardando solo il grande schermo ma anche la tv, con un serie non ancora annunciata scritta dallo stesso Gunn anch'essa in sviluppo.

In un messaggio condiviso su Twitter, Gunn ha riassunto una giornata apparentemente impegnativa scrivendo: "La mia giornata: ho scritto 1/3 di una serie DC non ancora annunciata; ho dato l'okay a 100 scene con effetti speciali; ho dato il mio parere su alcune scene recitate da Rocket; ho messo alcune note di editing per Guardiani della Galassia Vol. 3; e ho tenuto due importanti meeting ai DC Studios".

Al momento non è chiaro se il progetto che sta impegnando Gunn sia lo stesso del quale aveva parlato un anno fa al podcast Hero Nation, precisando che si tratta di un secondo spin-off di The Suicide Squad: Missione Suicida dopo la sua Peacemaker, o qualcos'altro. I tempi e la segretezza lasciano pensare che sia una serie diversa. Nel frattempo, la ristrutturazione del DCU ha portato anche notizie brutte, come la cancellazione di diversi progetti a HBO Max, inclusi lo spin-off prequel di The Batman incentrato sulla polizia di Gotham City, la serie animata Batman: Caped Crusader e le serie basate sui personaggi di John Constantine e Madame Xanadu/Madame X. Restano in carreggiata invece Green Lantern, The Penguin, Dead Boy Detectives e Justice League Dark.