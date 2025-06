Una nuova serie tv nel futuro di Titus Welliver: La star di Bosch nel crime drama The Westies

News Serie TV

Il prossimo ruolo di Titus Welliver in tv sarà nel crime drama di MGM+ The Westies, accanto a J.K. Simmons.

Sebbene continuerà a vestire i panni dell'investigatore Harry Bosch, questa volta solo occasionalmente nel nuovo spin-off Ballard (in streaming su Prime Video dal 9 luglio), la star delle concluse Bosch e Bosch: L'eredità Titus Welliver ha firmato con MGM+ per il suo prossimo ruolo da protagonista in tv: nel crime drama d'ambientazione storica The Westies, accanto al premio Oscar per Whiplash J.K. Simmons.

The Westies: La trama della serie tv e il ruolo di Titus Welliver

Creata dal co-ideatore di Narcos Chris Brancato con Michael Panes, The Westies ci riporterà nei primi anni '80, periodo in cui la costruzione del Jacob K. Javits Convention Center nel quartiere di Hell's Kitchen a New York City, territorio dei Westies, promette una manna finanziaria per la banda criminale irlandese-americana. Nonostante siano in forte inferiorità numerica rispetto alle Cinque Famiglie della mafia italiana, la leggendaria brutalità e astuzia dei Westies danno loro la leva necessaria per spartirsi il bottino attraverso una fragile distensione. Ma il conflitto tra la sfacciata generazione più giovane e la leadership della vecchia scuola minaccia di innescare una polveriera che trascinerà la gang nell'indagine sempre più approfondita dell'FBI sul crimine organizzato.

Secondo Deadline, Welliver vestirà i panni di Glenn Keenan, un tormentato agente del Dipartimento di Polizia di New York cresciuto con i Westies. Diviso tra la lealtà verso la legge e l'amore per il figlio ribelle, Keenan si confronterà probabilmente con Eamon Sweeney (Simmons), il carismatico ma spietato leader della banda. I due acclamati e apprezzati attori si incontreranno sul set a Toronto, in Canada, il prossimo mese per l'inizio delle riprese.