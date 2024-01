Una nuova serie tv di CBS uccide Sherlock Holmes e punta tutto su Watson

News Serie TV

La star di The Resident e Rosewood Morris Chestnut interpreterà il ruolo principale.

Riposa in pace, Sherlock Holmes. La rete americana CBS ha ordinato ufficialmente Watson, un nuovo medical drama contemporaneo ambientato un anno dopo la morte del celebre personaggio letterario ideato da Arthur Conan Doyle, con la star di The Resident e Rosewood Morris Chestnut nei panni del Dott. John Watson, l'altrettanto celebre co-protagonista delle avventure dell'investigatore di Baker Street.

Watson: La trama della nuova serie tv

Creata da Craig Sweeney, per CBS già produttore esecutivo dell'apprezzata Elementary, anch'essa una rielaborazione del mito letterario di Sherlock Holmes, Watson, che non ha alcun collegamento con quest'ultima, vede il Dott. John Watson riprendere la sua carriera medica come direttore di una clinica impegnata nel trattamento di malattia genetiche rare un anno dopo l'assassinio dell'amico e partner Sherlock Holmes per mano di Moriarty. Tuttavia, ben presto si rende conto che la sua vecchia vita non è morta con lui. Watson e Moriarty sono pronti così a scrivere il loro capitolo di una storia che affascina il pubblico da oltre un secolo.

"Siamo entusiasti di presentare un personaggio così amato del mondo di Sherlock Holmes e di vederlo portato alla vita da Morris Chestnut in una versione fresca e inaspettata", ha dichiarato la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach in un comunicato. "La nuova e audace visione di Craig Sweeney per il complesso Dott. Watson intreccia abilmente la ricca narrazione dei personaggi con misteri medici che vi conquisteranno".

La serie arriverà in tv durante la stagione 2024-25. CBS, che ha un'impronta nettamente procedural, descrive Watson come uno show medico con "una forte spina dorsale investigativa, che presenta una versione moderna di uno dei più grandi detective della storia mentre sposta la sua attenzione dalla risoluzione dei crimini alla risoluzioni dei misteri medici".