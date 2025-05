Una miniserie sulla storia di Madonna in sviluppo a Netflix col produttore di Stranger Things

News Serie TV

Dopo il nulla di fatto del biopic, Madonna unisce le forze con Shawn Levy per lo sviluppo di una miniserie basata sulla sua vita e la sua carriera per Netflix.

Ce l'ha fatta Madonna a trovare una casa al progetto coltivato da lungo tempo di uno sceneggiato basato sulla sua vita e la sua musica. Secondo Deadline, la superstar mondiale ha unito le forze con il produttore esecutivo di Stranger Things Shawn Levy per lo sviluppo di una miniserie biografica destinata al servizio streaming Netflix.

Madonna: I primi dettagli della miniserie per Netflix

Madonna e Levy saranno i produttori esecutivi della miniserie, la quale non è collegata al biopic sulla vita e la carriera della cantautrice anche conosciuta come la Regina del Pop in sviluppo precedentemente presso Universal, con la vincitrice di tre Emmy Julia Garner (Ozark) scelta come sua interprete. I due partiranno da zero, ed essendo i lavori appena cominciati, non è chiaro ancora se la miniserie si concentrerà su un periodo della carriera decennale di Madonna oppure la ripercorrerà tutta partendo dal principio. In base ai suoi impegni, Garner potrebbe mantenere il ruolo di protagonista, mentre non è chiaro anche se Madonna darà un suo contributo alle sceneggiature.

In una precedente occasione, Madonna aveva dichiarato: "Voglio raccontare l'incredibile viaggio che la vita mi ha portato a compiere come artista, musicista, ballerina, essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo". Levy rappresenta uno straordinario elemento a suo favore per la riuscita del progetto, a Netflix in particolare. Oltre ad aver prodotto le cinque stagioni del successo mondiale Stranger Things, prossimo alla conclusione, Levy ha collaborato con la piattaforma alla serie rivelazione The Perfect Couple e alla miniserie candidata a quattro Emmy Tutta la luce che non vediamo.