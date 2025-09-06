Un Prophète: una nuova odissea carceraria intensa e spietata diretta da Enrico Maria Artale

News Serie TV

Una delle più appassionanti visioni del Festival di Venezia è arrivata periferica e lunga più di sette ore. Si tratta della serie televisiva Un Prophète che aggiorna l'universo criminale e carcerario marsigliese del capolavoro di Audiard all'oggi. Una produzione francese con il cuore italiano come il regista Enrico Maria Artale.

“L’ho già letto, Il conte di Montecristo”. “Ma non l’hai mai letto in prigione”.

Siamo nella biblioteca di un carcere di Marsiglia, dove un ricco uomo d’affari non proprio puliti di origine maghrebina si trova in prigione per una speculazione, ma solo alcuni mesi, dopo un accordo con la sindaca socialista per prendersi la responsabilità del crollo di un palazzo in città. Uno spunto di partenza realmente accaduto per tornare a raccontare l’odissea dell’universo criminale in prigione nella Francia di oggi, a distanza di quindici anni da Il profeta, capolavoro di Jacques Audiard che lanciò la carriera di Tahar Rahim.

Ispirata a quella storia, è stata presentata nella sezione serie del Fuori concorso al Festival di Venezia una serie che ha l’ambizione, confermata in pieno dai fatti, di aggiornare quel complesso universo di regole e privazioni, ma anche luogo centrale per molti commerci criminali, rappresentato dal carcere. Scritto come il film da Abdel Raouf Dafri e Nicolas Peufaillit, Un Prophète è diretto però dall’italiano Enrico Maria Artale, che ha fatto un gran lavoro di immersione nella città portuale del sud francese, riuscendo a trasmetterne le atmosfere, i colori e gli odori, insieme all’implacabile brutalità, mantenendo l’ossatura della storia, fatta di archetipi sempre efficaci, dalla tragedia classica alla letteratura, come conferma il ruolo di fuga e memoriale del Conte di Montecristo, voce fuoricampo che appare ogni tanto per illustrare alti e bassi dei carcerati, ma anche libro in cui nascondere messaggi o droga.

Rispetto al film, in cui la mafia còrsa che gestiva tradizionalmente il crimine dietro le sbarre iniziava a cedere sotto le spallate sempre più violente dei nuovi arrivati maghrebini, rappresentati dal protagonista, Tahar Rahim, entrato timido e ingenuo e prontamente educato alle regole del crimine, fino a diventare il grande manipolatore, questa volta è un giovane africano il Candide della situazione, ferito nel crollo del palazzo e finito per errore in carcere come spacciatore, mentre sono gli arabi a gestire affari e traffici. Auguriamo la stessa fortuna di Rahim all’esordiente Mamadou Sidibé, che dimostra la stessa capacità di evolvere da un candore puro a una forza d’azione sempre più abile nel gestire da una posizione apparentemente sottomessa e defilata le sorti di droga e soldi.

Un Prophète è una serie in otto episodi, presto in onda in Francia su Canal +, con la produzione esecutiva di Fabio Conversi per Bottega Films e Nicola Giuliano per Indigo Film, che distribuisce la serie in Italia, è stata girata a Marsiglia e in Puglia, con una troupe franco-italiana, tra cui il direttore della fotografia di Gomorra, Ferran Paredes, con le musiche originali di Para One. Fra gli interpreti, oltre a Mamadou Sidibé, Sami Bouajila, Ouassini Embarek, Salim Kechiouche, Matthieu Lucci, Naïlia Harzoune, Faued Nabba.

La sua caratteristica è come dialoghi fra il dentro e il fuori, della prigione, mantenendo forte una dinamica narrativa classica, con i legami e i tradimenti familiari al centro, alimentando un ritratto viscerale e sempre sul filo di un’etica criminale, con le sue regole, con il contrasto fra chi gestisce i traffici, e già si è adagiato investendo in case e macchine di lusso, e chi vuole emergere a tutti i costi, puntando a incrinare quel sistema di potere, anche tradendo sangue del proprio sangue. Una situazione, per forza di cose, di guerra permanente, con un fronte cruciale dentro le celle. La figura del giovane immigrato Malik fa da osservatore e punto di vista, mentre cerca di sopravvivere mantenendo i valori trasmessi dalla sua famiglia. È solo, non vuole neanche inizialmente uscire nei fine settimana, non conoscendo nessuno, vorrebbe invece “stare in prigione fino alla morte, ma mi hanno detto che non si può”.

Fuori è come dentro, ma servono più soldi, e per farli i tanti personaggi di questa guerra corale per un grammo o un pacchetto di banconote in più si sfidano per ottenere quello che realmente conta e fa la differenza: il potere. Una delle cose più belle viste a Venezia, Un Prophète si propone come una delle serie da non perdere della stagione, grazie a una scrittura precisa e capace di scavare in profondità nei personaggi e nelle varie sfumature della vita in carcere, con un ritmo capace di variazioni e mai monotono, insieme ad attori convincenti, volti, disperazioni e brutalità in grado di far venire i brividi per un’azione criminale e poco dopo intenerire per un gesto di umanità.