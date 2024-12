Un nuovo spin-off di The Rookie in sviluppo a ABC

News Serie TV

La nuova serie è nelle mani dell'ideatore Alexi Hawley e sta coinvolgendo anche Nathan Fillion.

L'universo di The Rookie potrebbe espandersi ulteriormente con un nuovo spin-off. Alexi Hawley, ideatore del poliziesco di successo con protagonista Nathan Fillion, sta lavorando allo sviluppo della nuova serie con la rete ABC e gli studi di produzione Lionsgate Television e 20th Television. Progetto che sta coinvolgendo anche Fillion come produttore esecutivo.

The Rookie: I primi dettagli del nuovo spin-off

Ancora senza titolo, la potenziale nuova serie non presenterà la stessa ambientazione di The Rookie e del suo primo spin-off, The Rookie: Feds. Quindi niente Los Angeles né California. L'azione si sposterà più a nord, nello Stato di Washington, dove seguiremo un poliziotto che entra in una nuova fase della vita in quello che viene definito il suo "secondo atto".

Mentre The Rookie continua ad appassionare il pubblico americano, un successo che sta per permetterle di tagliare il traguardo della settima stagione (in onda negli Stati Uniti dal 7 gennaio), The Rookie: Feds, nella quale la vincitrice dell'Emmy Niecy Nash ha interpretato un'anziana matricola dell'FBI, non è stata altrettanto fortunata ed è stata cancellata dopo un solo ciclo di episodi in conseguenza del doppio sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood del 2023.

Nel frattempo, quello di The Rookie potrebbe non essere l'unico nuovo spin-off di ABC per la stagione televisiva 2025-26. Le notizie recenti dicono che un terzo show è in sviluppo anche per 9-1-1, ambientato probabilmente alle Hawaii dopo Los Angeles e Austin.