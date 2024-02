Un nuovo spin-off di Supernatural è ancora possibile?

News Serie TV

Dopo la cancellazione di The Winchesters, si può ancora parlare di ulteriori espansioni per l'universo della serie soprannaturale? Ha risposto il presidente di The CW Brad Schwartz.

Alla luce della cancellazione di The Winchesters dopo una sola stagione, è lecito continuare a sperare in una nuova espansione dell'universo di Supernatural con un altro spin-off? Come ogni anno al press tour invernale della Television Critics Association, il presidente della rete americana The CW, che non è più Mark Pedowitz ma Brad Schwartz, ha dovuto rispondere all'inevitabile domanda dei giornalisti sulla possibilità che la serie di successo incentrata sui fratelli Dean e Sam Winchester, terminata nel 2020 dopo quindici stagioni, torni sugli schermi in qualche modo. Ecco quel è stata la risposta questa volta.

Supernatural: Ci sarà un nuovo spin-off?

"Non abbiamo parlato di alcun tipo di spin-off", ha detto categorico Schwartz. Una risposta che sembra avere lo stesso valore di un colpo di affondamento, sebbene il presidente abbia riconosciuto la popolarità dello show con Jared Padalecki e Jensen Ackles, che in tv non è mai poca cosa come dimostrano i recenti casi di Suits e The Office, per entrambe le quali è in sviluppo uno spin-off dopo gli ottimi numeri sulle piattaforme streaming. Schwartz, infatti, ha aggiunto: "Supernatural è stato uno dei 10 programmi più visti in streaming lo scorso anno. Ed è un franchise straordinario con un'eredità incredibile e una storia favolosa". Tuttavia, l'atteggiamento del dirigente non appare aperto come quello del suo predecessore, Pedowitz, che l'ultima volta aveva detto di rimettersi nelle mani dei due protagonisti: "A condizione che Jensen e Jared vogliano farlo".

Più che per le medie d'ascolto non soddisfacenti, The Winchesters ha pagato lo scotto di circostanze tutt'altro che favorevoli. Innanzitutto, l'azzeramento dei vertici di The CW dopo la vendita della quota maggioritaria a Nexstar Media Group e il conseguente taglio dei costi che ha portato a diverse altre cancellazioni. Inoltre, l'industria televisiva è stata funestata per gran parte del 2023 da due pesanti scioperi, quello degli sceneggiatori della WGA e quello degli attori della SAG-AFTRA. In seguito al fallimento dei tentativi di trovare alla serie una nuova casa, Ackles, che ne era la voce narrante e uno dei produttori esecutivi, aveva scritto su X: "Il tempismo è tutto. Con un massiccio stravolgimento delle strategie della rere abbinato a uno sciopero del settore... beh... è un momento sfortunato".

Prima di The Winchesters, Supernatural aveva provato ad espandere il suo franchise due volte, come dimostrano i backdoor pilot dei potenziali spin-off Wayward Sisters e Bloodlines, entrambi i quali non sono riusciti a ottenere l'ordine a serie.