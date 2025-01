Un medical drama con protagonista Jared Padalecki in sviluppo a CBS: Addio al secondo spin-off di Fire Country?

News Serie TV

Il progetto riunisce l'attore con l'ideatrice di Walker Anna Fricke.

L'unica delle quattro principali reti americane a non avere in palinsesto un medical drama, CBS prova a correre ai ripari coinvolgendo nella sua nuova iniziativa Jared Padalecki, attore famoso in tv per i suoi trascorsi in Supernatural, Una mamma per amica e la più recente Walker, cancellata da The CW dopo quattro stagioni. Il progetto attualmente senza un titolo, che riunisce quest'ultimo con l'ideatrice e showrunner di Walker Anna Fricke, sembra gettare nel frattempo un velo d'incertezza sul secondo spin-off di Fire Country di cui lo stesso Padalecki dovrebbe essere il protagonista.

Jared Padalecki: La trama del suo nuovo medical drama e le sorti dello spin-off di Fire Country

La potenziale nuova serie viene descritta come un procedurale incentrato su un devoto medico di campagna (interpretato da Padalecki) che pratica il suo stile unico di medicina improvvisata insieme alla sua nuova protetta, una giovane dottoressa in fuga dal suo passato, mentre gestiscono una clinica ambulante e curano i corpi e le anime della loro comunità scarsamente servita nel Texas rurale.

La notizia segue di poche settimane l'arco di tre episodi di Padalecki nella terza stagione della serie di successo di CBS Fire Country, nei panni del vigile del fuoco della California del Sud Camden Casey (nella foto), un personaggio anticonformista e spavaldo attorno al quale si pensa di costruire un secondo spin-off. Secondo Deadline, a prescindere da questi ultimi sviluppi, il progetto - intitolato ufficiosamente Fire Country: Surfside - non è stato accantonato e qualsiasi decisione non sarà presa prima del debutto di Sheriff Country con Morena Baccarin, previsto la prossima stagione televisiva.