Un'estate fa: Francesca Michielin reinterpreta il brano che dà il titolo alla serie, il videoclip

Arriva domani, 6 ottobre, su Sky e in streaming su NOW la nuova serie Sky Original con Lino Guanciale e Filippo Scotti.

Francesca Michielin crea la giusta atmosfera per prepararci alla visione di Un'estate fa - la nuova serie Sky Original da domani 6 ottobre su Sky Atlantic e su NOW - reinterpretando l'iconico brano di Franco Califano che dà il titolo alla serie. Guardate qui sotto il videoclip della cover inedita sulle immagini della serie, un mistery drama che unisce thriller e nostalgia.





Un'estate fa: La trama e il cast

Un'estate fa ci riporta all'estate che ognuno di noi ricorda, per un motivo. Nel caso dei protagonisti di questa serie, tuttavia, la circostanza è tragica: nell'estate del 1990, quella dei primi amori, dei falò in spiaggia e delle notti magiche di Italia ’90, la scomparsa di una ragazza sconvolge per sempre le vite di un gruppo di amici in campeggio. Un mistero che dal 1990 arriva ai giorni nostri, quando un corpo viene inaspettatamente ritrovato. Quello di Arianna (Antonia Fotaras), l'amore disperato di Elio (Lino Guanciale nel presente, Filippo Scotti nel 1990) che è il principale sospettato del suo omicidio, 30 anni dopo. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un'indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla.

Oltre che da Lino Guanciale, Filippo Scotti e Antonia Fotaras, la serie è interpretata anche da Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Tobia De Angelis, Martina Gatti, Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Alessio Piazza, Ginevra Francesconi, Francesco Foti, Denis Fasolo, Luciano Scarpa, Massimo De Santis, Francesco Della Torre, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Giulio Turbolente, Giovanni De Giorgi, Eleonora Giovanardi, Claudio Bigagli, Paolo Triestino, Elisabetta De Palo, Agnese Nano, Massimo Dapporto.

La colonna sonora di Un'estate fa

Alla musica è riservato un posto speciale in questa serie che punta molto sulla nostalgia. La colonna sonora, disponibile anche su Spotify accanto alle musiche originali composte da Michele Braga, comprende tantissime delle hit degli anni ’80 e ’90, per una playlist imperdibile – curata da Valerio Errico e da Marco De Angelis. Si tratta di un vero e proprio tuffo nel passato e mette in fila tantissime delle meravigliose hit delle estati di quegli anni: da Bette Davis Eyes di Kim Carnes agli a-Ha di Take on me, i Depeche Mode di Enjoy the Silence, i Tears for Fears di Shout. E ancora, tra le altre, The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, Amore Disperato di Nada, Un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e, ovviamente, Un'estate fa. Del celebre brano di Franco Califano nella serie trovano spazio sia l’amatissima versione di Mina che una cover inedita realizzata apposta per la serie da Francesca Michielin (feat. Altarboy). La cantante e conduttrice di X Factor ha dichiarato: "Reinterpretare questo grande classico della musica italiana è stato divertente e stimolante. Un' estate fa è stata riproposta in tantissime versioni e questa, così fresca e dal sapore anni ‘80, mi piace particolarmente. Collaborare con gli Altarboy è stato per me un grandissimo onore, amo le loro produzioni. Sono davvero felice di aver preso parte a questo progetto, una bellissima serie con un cast meraviglioso".

Foto: Federica Di Benedetto