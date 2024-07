Un'estate fa 2 si farà? Lino Guanciale a Giffoni parla di seconda stagione

News Serie TV

Ospite del Giffoni Film Festival, Lino Guanciale ha parlato della possibilità di un secondo capitolo della serie Sky 'Un'estate fa' dopo gli ampi consensi ricevuti e i buoni risultati: ecco cosa sappiamo.

Dal Giffoni Film Festival arrivano notizie su un'ormai sempre più probabile seconda stagione di Un'estate fa. Il "thriller transgenerazionale", così come chiamato da Sky e Fabula Pictures, era arrivato su Sky e in streaming su NOW a ottobre 2023 risultando uno dei migliori debutti per una serie Sky Original negli ultimi due anni. Fin dalla conferenza stampa di presentazione, Nils Hartmann (EVP Sky Studios per l'Italia) aveva anticipato che Sky stava pensando a una possibile seconda stagione, sebbene la storia al centro della prima sia chiusa, con un mistero completamente risolto. Oggi il protagonista Lino Guanciale, parlando con i giornalisti presenti al festival di Giffoni, ha confermato che in effetti si sta concretamente ragionando su come portare avanti la serie, visto il successo (quasi 900mila spettatori medi nelle prime quattro settimane solo per i primi due episodi, faceva sapere Sky).

Un'estate fa: Le dichiarazioni di Lino Guanciale su una possibile seconda stagione

Sulla possibilità di una seconda stagione di Un'estate fa, Guanciale ha detto:

"Un'estate fa è andata talmente bene che adesso si sta ragionando su come portare avanti il discorso senza tradire la storia. E questo può portare alle più disparate direzioni da prendere, basta essere molto bravi nella scelta di scrittura. Credo che se il progetto continuerà non sarà un semplice Un'estate fa 2. Dovrà essere una cosa particolare, magari cambiando tutto o quasi".

L'attore, poi, ha parlato anche della sua esperienza sul set, condiviso con Filippo Scotti (l'interprete della versione più giovane del suo personaggio, Elio Santamaria):

"Lavorare con Filippo è stato meraviglioso. È un talento enorme, un ragazzo meraviglioso. Aiutandoci a vicenda, consapevolmente e inconsapevolmente, abbiamo fatto un bel ritratto di questo Elio Santamaria. Inevitabilmente, anche se lui non lo sa, Filippo ha portato qualcosa che somiglia al Lino di quegli anni, perché io sono stato adolescente poi in quegli anni. Questa è stata una delle cose più preziose dell'esperienza. Un grazie a Sky che ci ha creduto e continua a crederci".

La trama della serie Sky

Il mystery drama racconta una storia ambientata tra presente e passato, tra gli anni '90 e i giorni nostri. Lino Guanciale interpreta Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna (Antonia Fotaras), Elio tornerà con la memoria a quell'estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo.

Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e stabilisce che non è morta accidentalmente, ma è stata uccisa. Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell'infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto... È un sogno o sta diventando pazzo mentre recupera la memoria? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l'urgenza di fare qualcosa e, magari, salvare Arianna.

La prima stagione, diretta da Davide Marengo e Marta Savina, creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini, si è conclusa con un finale che risolveva tutti i dubbi sulla morte di Arianna. Motivo per cui, se davvero venisse ordinata una seconda stagione, bisognerebbe trovare una nuova formula, così come suggeriscono le parole di Guanciale. Forse trasformarla in una serie antologica con un nuovo mistero e un gruppo completamente rinnovato di personaggi? Ci sembra la soluzione più percorribile. Vedremo se ne sapremo di più.