Un amore senza tempo cancellata dopo una sola stagione

News Serie TV

La serie si basava sul popolare romanzo di Audrey Niffenegger La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo.

Nessun vissero felici e contenti per Henry e Clare. Come si temeva, sia per le recensioni poco entusiaste sia per le medie d'ascolto decisamente al di sotto delle aspettative, HBO ha cancellato dopo una sola stagione Un amore senza tempo, la serie con Theo James e Rose Leslie basata sul popolare romanzo fantastico di Audrey Niffenegger La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, adattato dal co-ideatore di Sherlock Steven Moffat.

"Sebbene HBO non andrà avanti con una seconda stagione di Un amore senza tempo, è stato un privilegio collaborate con i maestri della narrazione Steven Moffat e David Nutter", ha dichiarato la rete via cavo in un comunicato. "Siamo davvero grati per la loro passione, il duro lavoro e la cura nell'adattare questo amato libro. Ringraziamo anche Theo e Rose, e il resto del nostro brillante cast, per le loro interpretazioni sincere, le quali hanno completamente affascinato il pubblico".

In una precedente occasione, Moffat aveva detto a TVLine di avere un piano a lungo termine per Un amore senza tempo, spiegando che nel libro c'è succo a sufficienza per "più di una stagione". In Italia disponibile in streaming su NOW, la serie ha raccontato la storia di una coppia la cui relazione è messa alla prova da una malattia genetica che porta lui a viaggiare nel tempo.