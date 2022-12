Un altro Natale con Santa Clause: Disney+ rinnova la serie tv con Tim Allen

News Serie TV

La commedia natalizia basata sul popolare franchise cinematografico tornerà con una seconda stagione.

Ci sarà un altro Natale in compagnia del franchise Santa Clause su Disney+. Nel giorno in cui è stato reso disponibile l'ultimo episodio di Nuovo Santa Clause cercasi, il servizio streaming ha annunciato che la commedia natalizia sequel dei celebri film con Tim Allen nei panni di Babbo Natale tornerà con una seconda stagione.

"Questo franchise ha avuto un impatto duraturo su così tante famiglie, diventando concretamente parte delle loro annuali tradizioni natalizie", ha dichiarato la presidente di Disney Branded Television Ayo Davis in un comunicato. "Farlo rinascere come una serie è stato un vero dono, e ringrazio i nostri partner alla 20th Television e, ovviamente, Tim Allen e il team, per averci dato un motivo in più per celebrare queste festività natalizie".

Nuovo Santa Clause cercasi: Tutto quello che bisogna sapere

Ambientata 16 anni dopo il terzo film, Nuovo Santa Clause cercasi riporta Allen nei panni di uno Scott Calvin/Santa Clause alla soglia del suo 65° compleanno, al Polo Nord con la sua famiglia da quasi trent'anni. Molte cose sono cambiate e Scott ormai fatica a bilanciare il suo lavoro come Babbo Natale con la sua famiglia, inclusi due figli adulti che potrebbero finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale. Quando scopre che esiste un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott prende in considerazione l'idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore, in modo da diventare un padre e un marito migliore e cominciare una nuova avventura a sud del Polo.

Oltre ad Allen, la serie ha riportato sullo schermo Elizabeth Mitchell, interprete di Carol, la moglie di Scott. Entrambi torneranno nella seconda stagione. Nel ciclo inaugurale è apparso anche brevemente David Krumholtz, riprendendo il ruolo dell'ex capofolletto Bernard, per il quale è stata fornita una sorprendente motivazione per la sua partenza dal franchise dopo il secondo film.