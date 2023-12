Ugly Betty: Cast pronto a tornare "in un batter d'occhio", fa sapere America Ferrera

News Serie TV

In Italia, tutti gli episodi dell'amata comedy sono disponibili in streaming su Disney+.

In un momento in cui la tv sta replicando il meglio di se stessa con risultati spesso considerevoli, siamo sicuri che non vi dispiacerebbe rivedere America Ferrera con indosso un poncho nel revival di una delle serie più deliziose dell'ultimo ventennio, Ugly Betty. E sarete felici di sapere che l'attrice, recentemente tra i volti del film di successo Barbie, sarebbe "entusiasta" di riprendere i panni del personaggio che le ha permesso di vincere l'Emmy, l'eternamente gentile Betty Suarez. E, in un'intervista, ha detto chiaramente di non essere la sola a pensarla in questo modo.

Ugly Betty: America Ferrera e il cast pronti per un revival

"Penso che sia un desiderio profondo da molto tempo, perché la nostra famiglia di Ugly Betty è molto unita e ci amiamo così tanto", ha detto America Ferrera a Entertainment Tonight. "Pendo che torneremmo tutti in un batter d'occhio. Sai, non lo so. Ci vuole molto lavoro per far partire una cosa. Forse troveremo una soluzione". E ha aggiunto: "Betty è il mio cuore. Sarei entusiasta" di interpretarla di nuovo.

Che per i membri del cast riportare in onda Ugly Betty sia un desiderio condiviso lo conferma il fatto che Ferrera non è la prima a esprimersi in questi termini. Rebecca Romijn, interprete nella comedy di Alexis Meade, ha detto in passato che le piacerebbe far parte di un revival, sebbene creda che per il suo personaggio "dovrebbe essere scelta un'attrice trans". Lo scorso novembre, la stessa Ferrera si è mostrata su Instagram insieme con Michael Urie e Vanessa Williams (rispettivamente Marc St. James e Wilhelmina Slater). In un'intervista, parlando di una simile possibilità, quest'ultima aveva detto: "Ci vogliamo bene, restiamo in contatto, chi lo sa". Inoltre, nel 2017, in occasione di una reunion del cast promossa da Entertainment Weekly, Ferrera aveva dichiarato: "Hulu verrà a prenderci per uno speciale di due ore, quindi scopriremo [cos'è successo]. Non è vero, ma se lo twittaste... Tirate fuori tutti il telefono. Hashtag: Betty Reboot. Abbiamo bisogno di un hashtag e di twittarlo per convincere Hulu a compare uno speciale di due ore".

Ugly Betty è andata in onda su ABC per quattro stagioni, dal 2006 al 2010. Premiata con tre Emmy e due Golden Globe, in quest'ultimo caso anche come miglior comedy, la serie è stata definita da molti la versione televisiva de Il diavolo veste Prada. La proprietà dei suoi diritti, va ricordato, si è fatta piuttosto incerta da quando nel 2020 l'ideatore Silvio Horta si è tolto la vita in una camera d'albergo a Miami, all'età di 45 anni.