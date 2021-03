Tyson: la miniserie sul leggendario peso massimo con Jamie Foxx è una realtà

News Serie TV

A dirigere ci sarà Antoine Fuqua, a produrre Martin Scorsese. Prepariamoci a rievocare le gesta di Iron Mike.

Per anni Jamie Foxx ha cercato di portare sullo schermo la vita travagliata e le imprese sportive (pure quelle con ricche zone d'ombra) di Mike Tyson, uno dei più grandi e celebri pesi massimi di tutti i tempi, uno che negli anni Ottanta e Novanta è stato il simbolo più fulgido della boxe e del suo rilancio presso il grande pubblico.

Un vero picchiatore, non altissimo ma dotato di un fisico massiccio e di una rabbia spaventosa, Tyson, anche noto come Iron Mike, divenne nel 1986, a vent'anni, il più giovane campione del mondo dei massimi di tutti i tempi, e noto in tutto il mondo per la velocità con la quale metteva KO i suoi avversari (nel 1988 gli ci vollero solo 91 secondi per battere Michael Spinks).

Ma Tyson è noto anche per la infanzia difficile, e ancora di più per le tante controversie personali e sportive che lo videro protagonista nella seconda fase della sua carriera, quella che arrivò dopo la sua velocissima ascesa e che coincise con l'ingaggio di Don King come manager, e che segnò un'altrettanto rapida discesa, tra accuse di violenza sessuale, condanne al carcere, le prime traumatiche sconfitte, e il celebre morso all'orecchio di Evander Holyfield durante un match.

Fatto sta che la determinazione e la caparbietà di Jamie Foxx (che forse è un pelo più solido psicologicamente dell'ex pugile) hanno dato i loro frutti: è arrivato infatti l'annuncio ufficiale per cui Foxx sarà il protagonista di una miniserie biografica intitolata Tyson, che verrà sceneggiata da Colin Preston e diretta da Antoine Fuqua, con Martin Scorsese in veste di produttore esecutivo assieme agli stessi Foxx e Fuqua. Tyson è coinvolto come produttore, e ha dichiarato:

"Ho cercato di raccontare la mia storia per un bel po' di tempo. Con il recente lancio di Legends Only League e l'entusiasmo dei fan dopo il mio ritorno sul ring, ora sembra il momento perfetto. Non vedo l'ora di collaborare con Martin, Antoine, Jamie e l'intero team creativo per portare al pubblico una serie che non solo cattura il mio percorso professionale e personale, ma ispira e diverte."

L'arrivo della miniserie su schermi e piattaforme ancora da definire non è comunque imminente: Preston ha al momento sceneggiato solo il pilota, e deve ancora scrivere gli altri episodi della serie.