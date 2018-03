Trust: La serie tv di Danny Boyle sui Getty da oggi in streaming su NOW TV

I soldi non fanno la felicità di chi li possiede, anzi, talvolta finiscono col rovinarne l'esistenza. Ne sanno qualcosa i Getty, una delle famiglie più ricche eppure infelici d'America, protagonista della nuova serie antologica Trust, disponibile in streaming senza contratto su NOW TV ogni mercoledì con un nuovo episodio. Diretto dal premio Oscar Danny Boyle, che per l'occasione si riunisce con lo sceneggiatore di The Millionaire Simon Beaufoy, anch'esso premiato dall'Academy, il drama vanta un cast altrettanto degno di nota, inclusi gli affermati Donald Sutherland, Hilary Swank e Brendan Fraser.

Basata su fatti realmente accaduti, Trust racconta le disgrazie e i successi dei Getty - che devono la propria fortuna al commercio del petrolio - attraversando parte del XX secolo. La prima stagione, che si sviluppa in 10 episodi, si concentra sul rapimento a Roma nel 1973 del sedicenne erede dell'impero John Paul Getty III (Harris Dickinson) per mano della mafia. In circostanze analoghe, qualunque famiglia farebbe il necessario per proteggere se stessa, e questo è quello che si aspettano i sequestratori. Scoprono però che i Getty non sono come le altre famiglie; definirli complicati o disfunzionali sarebbe persino riduttivo. L'enigmatico magnate J. Paul Getty, il nonno di Paul interpretato da Sutherland, è confinato in una sfarzosa villa nelle campagne inglesi e sembra poco propenso ad assecondare le richieste dei criminali, almeno fino a quando la situazione non precipita nel sangue. Nulla sembra poter fare anche il padre del ragazzo, in stato confusionale a Londra. L'unica a interessarsi realmente al figlio è Gail Getty (Swank), determinata ma senza un quattrino, costretta a negoziare con dei rapitori sempre più frustrati dalla situazione e da un clan invischiato in storie di droga, tradimenti e fallimenti.

C'è un po' d'Italia in Trust, e non solo nell'ambientazione (Calabria e Toscana, oltre a Roma). Giuseppe Battiston (Perfetti sconosciuti) e Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot) affiancano i protagonisti. Un lavoro il loro che non ha lasciato indifferenti gli autori. A proposito di Battiston, che interpreta un ristoratore invischiato in affari sporchi con il giovane Getty, Beaufoy ha detto: "Sullo schermo è magico. Mi fa sorridere tutte le volte che lo vedo". Boyle ha aggiunto: "E non parlava una parola in inglese! Recita in inglese come se sapesse esattamente cosa sta dicendo. E se gli dai dei suggerimenti sa fare delle variazioni ma, se provavo a parlargli, faceva 'Uhm'. Non capiva. Comunque, è un attore magnifico".

