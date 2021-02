Tribes of Europa: Il trailer ufficiale della nuova serie post-apocalittica di Netflix

News Serie TV

Il drama sci-fi tedesco, dai produttori di Dark, arriverà in streaming il 19 febbraio.

Un mondo da ricostruire dopo una catastrofe, una guerra fratricida e un misterioso cubo che potrebbe nascondere un'arma per fermare le minacce che incombono sull'Europa. Nel trailer ufficiale di Tribes of Europa, una nuova serie tedesca in arrivo su Netflix il prossimo 19 febbraio, intravediamo tutta l'azione di un nuovo racconto post-apocalittico pronto a sorprenderci. Sì perché l'Europa del futuro immaginata da questa serie, prodotta dalla stessa casa di produzione della fortunata Dark, fa paura ma è anche incredibilmente affascinante.

La trama e il cast di Tribes of Europa

Creata da Philip Kock e ambientata nel 2074, Tribes of Europa immagina un futuro in cui, a seguito di una misteriosa catastrofe globale, quel che resta dell'Europa è diviso in numerose "tribù" in guerra per il predominio. Tre fratelli della pacifica tribù di Origine, Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ed Elja (David Ali Rashed), sono separati e costretti a trovare la propria strada in una lotta ricca di azione per il futuro di una nuova Europa. Completano il cast, composto principalmente da giovani attori originari di diversi paesi europei, Melika Foroutan, Oliver Masucci, Ana Ularu, Benjamin Sadler, Jannik Schümann, Jeanette Hain e James Faulkner.

Una serie post Brexit

Riusciranno i protagonisti a ricostruire e soprattutto a unire nuovamente i popoli? Il soggetto di serie è venuto in mente a Kock subito dopo il referendum che ha dato inizio al processo della Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, e oggi con una pandemia in corso certi temi sono diventati più attuali che mai. Ma non significa che sarà un racconto pessimistico. "Poiché ora ci sentiamo come se stessimo vivendo la vera apocalisse, nella serie abbiamo approfondito il tema nuovo inizio. La serie è diventata più positiva e, allo stesso tempo, più epica", ha spiegato il creatore.