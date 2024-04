Tracker: Jensen Ackles sarà il fratello di Justin Hartley, l'annuncio dei due attori dal set

News Serie TV

La nuova serie con l'ex star di This is Us protagonista in Italia è appena arrivata in streaming su Disney+.

Gli Shaw diventeranno una delle nostre famiglie televisive preferite? Molto probabile, dopo l'ultima notizia su Tracker che ha entusiasmato non poco gli appassionati. Justin Hartley ha svelato chi interpreterà il fratello del suo personaggio, Colter Shaw, nella serie da pochissimo arrivata anche in Italia, su Disney+. Con un video postato su Instagram, l'attore ha fatto sapere che sarà l'ex star di Supernatural Jensen Ackles a ricoprire questo ruolo come guest star in uno dei prossimi episodi.

Tracker: Arriva il fratello di Colter Shaw

"Ho un po' di notizie per voi. Abbiamo parlato di Russell Shaw, mio ​​fratello, per tutta la stagione, e di questo dramma familiare che si è verificato tra Colter e Russell. Alla fine siamo arrivati ​​a quella che penso sia la scelta perfetta per il casting. Questa persona è straordinaria ogni volta", ha detto Hartley nel video presentando poi ai suoi follower proprio Jensen Ackles. "Lavorare con i vecchi amici non passa mai di moda. Bei momenti con Justin Hartley, grazie per le risate, fratello mio. Rifacciamolo", ha inoltre scritto Jensen Ackles in un post su Instagram.

Russell, il fratello con cui Colter ha avuto qualche dissapore in passato, apparirà nell'episodio che andrà in onda il 12 maggio negli Stati Uniti. Nell'episodio Colter sarà costretto a collaborare con suo fratello che chiederà il suo aiuto per rintracciare un ex compagno dell'esercito scomparso dopo diverse settimane di comportamento paranoico. "L'indagine porta i fratelli nel mondo delle missioni delle forze speciali, dei loschi programmi clandestini e delle teorie del complotto, il tutto mentre fanno i conti con il passato della loro famiglia", secondo la sinossi ufficiale. Solo pochi giorni fa, lo ricordiamo, Justin Hartley aveva annunciato inoltre che l'ex star di Manifest Melissa Roxburgh interpreterà sua sorella, Dory.

La trama di Tracker

Creata da Ben H. Winters (Legion) basandosi sul romanzo di Jeffery Deaver Il gioco del mai, Tracker segue Hartley nei panni di un survivalista solitario che, a bordo del suo camper, viaggia in lungo e in largo negli Stati Uniti contribuendo in modo fondamentale a risolvere crimini e individuare persone scomparse in cambio di una ricompensa. Straordinariamente abile nel seguire le tracce, Shaw aiuta le forze dell'ordine ma anche comuni cittadini a risolvere ogni sorta di misteri, mentre affronta le difficoltà della sua stessa famiglia profondamente spaccata.

La serie sta riscuotendo parecchio successo in madrepatria ed è stata già rinnovata per una seconda stagione.