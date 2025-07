Tracker: Due personaggi non torneranno nella terza stagione

News Serie TV

Due dei quattro personaggi principali di Tracker non torneranno nella prossima, terza stagione. Ecco di chi si tratta.

Tracker ha dimezzato il suo cast principale in vista della terza stagione. TVLine riporta che Eric Graise e Abby McEnany non riprenderanno i ruoli dell'hacker Bob Exley e di Velma Bruin, "gestrice" di Colter e delle sue operazioni, lasciando l'interprete di quest'ultimo Justin Hartley e Fiona Rene (la legale di fiducia Reenie Green) come unici regolari.

Tracker: Eric Graise e Abby McEnany non torneranno nella stagione 3

Benché volti regolari di Tracker, la serie broadcast più seguita della tv americana, Bob e Velma hanno condiviso poche scene con Colter, che negli oltre 30 episodi fin qui prodotti abbiamo visto agire più come un lupo solitario. Questi addii seguono quello di Robin Weigert (Teddi Bruin, la moglie di Velma e l'altra "gestrice" di Colter) alla fine del ciclo inaugurale.

In Italia disponibile in streaming su Disney+, Tracker segue Colter Shaw, un survivalista solitario che viaggia in lungo e in largo negli Stati Uniti contribuendo in modo fondamentale a risolvere crimini e individuare persone scomparse in cambio di una ricompensa. Straordinariamente abile nel seguire le tracce, Shaw aiuta le forze dell'ordine ma anche comuni cittadini a risolvere ogni sorta di misteri, mentre affronta le difficoltà della sua stessa famiglia profondamente spaccata.

Nel finale della seconda stagione (se non lo avete ancora visto, attenzione alle anticipazioni!), Colter ha affrontato l'uomo che ha spinto suo padre alla morte più di 20 anni prima. Lo stesso gli ha rivelato anche che sua madre, Mary (la guest star Wendy Crewson), gli aveva chiesto aiuto quella notte. Per che cosa, esattamente, rimane un mistero. Le risposte arriveranno probabilmente in autunno: il debutto dei nuovi episodi della terza stagione, sull'americana CBS, è fissato per il 19 ottobre.