Tower of God, la seconda stagione dell'anime è su Crunchyroll

News Serie TV

La piattaforma streaming Crunchyroll, specializzata in anime, propone la seconda stagione di Tower of God, adattamento del manhwa di SIU, firmato dalla TMS Entertainment. Bloccati al 20° piano? Pronti ad affrontare i test?

Dal 7 luglio è disponibile in streaming sulla piattaforma Crunchyroll di Sony la seconda stagione di Tower of God, la popolare serie anime tratta dal manhwa di SIU e realizzata dalla storica TMS Entertainment. La vicenda prosegue nel rispetto del materiale originale, seguendo quindi le vicissitudini di Jan Wangnan, un personaggio apparentemente inetto, alle prese con i test della torre. Crunchyroll ha condiviso una ricapitolazione degli ultimi episodi (12-13) della prima stagione, con un assaggio del primo episodio della seconda.

[L'immagine sopra è ©Tower of God 2 Animation Partners]





Tower of God, cosa succede nella seconda stagione dell'anime su Crunchyroll

Tower of God è una serie anime giapponese della mitica TMS Entertainment di Lupin. È basata sul fumetto sudcoreano (tecnicamente "manhwa") di Lee Jong-hui, conosciuto col nome d'arte di SIU (acronimo di "Slave In Utero"). La storia è nata nel 2010 come webtoon, cioè come fumetto per il web, con effetti in semianimazione che si possono ammirare anche osservando i titoli di coda dello stesso anime. Dal 2019 Tower of God ha preso la strada cartacea, e dal 2020 è arrivata la promozione ad anime con la prima stagione, una trasposizione che ha fatto guadagnare a questa visionaria vicenda ancora più popolarità internazionale.

L'ambientazione presuppone che diversi personaggi affrontino le prove di una "Torre del Dio", la cui cima è per tutti una terra promessa. La prima stagione ha seguito il giovane Baam, che ha affrontato le prime prove, nonostante sia finito nella Torre solo per salvare Rachel, ossessionata più di lui dall'ascesa. Proprio Rachel ha tradito Baam nel finale della stagione precedente, ignorando però che il ragazzo è sopravvissuto al voltafaccia.

La seconda stagione, nonostante inizi rassicurandoci sulle condizioni di Baam e di alcuni personaggi che hanno caratterizzato il suo percorso, nel rispetto del fumetto passa a raccontare il ciclo del "Ventesimo Piano". Protagonista dell'avventura diventa quindi il goffo Ja Wangnan, bloccato al 20° piano dalle prove che dovrebbe superare, nella speranza di liberarsi dei numerosi debiti che gravano sul suo capo. Riesce miracolosamente ad avanzare, ma per andare oltre i colpi di fortuna dovrà capire come ingraziarsi il talento straordinario di un elusivo personaggio: Viole.

Ricca di personaggi, piuttosto vari anche graficamente, la movimentata serie è disponibile su Crunchyroll in lingua originale con sottotitoli.