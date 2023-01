Tornano i Power Rangers! Le prime immagini dello speciale Netflix per i 30 anni della serie tv

News Serie TV

Lo speciale, che riunisce diversi membri del cast originale, arriverà in streaming il 19 aprile.

Mighty Morphin Power Rangers, nota in Italia semplicemente come Power Rangers, è una serie per ragazzi che ha segnato l'infanzia di molte persone cresciute negli anni '90, sia negli Stati Uniti che nel nostro Paese. Non sorprende che, a 30 anni dal debutto della serie, Netflix abbia preparato uno speciale che fa rivivere il mito dei giovani combattenti in costume con le tute colorate riunendo parte del cast originale. Intitolato Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, lo speciale arriverà in streaming il 19 aprile e oggi Entertainment Weekly ne ha diffuso in anteprima le prime immagini e una breve clip.

Power Rangers: Chi tornerà nello speciale Netflix

Lo speciale riunirà diversi attori che, negli anni, hanno impersonato i mitici Power Rangers nella serie composta da tre stagioni e ben 145 episodi. Vedremo l'interprete del Blue Ranger Billy, David Yost, e quello del Black Ranger Zach, Walter Emanuel Jones. Insieme a loro ci saranno Steve Cardenas che ha interpretato il secondo Red Ranger Rocky dalla seconda stagione e Karan Ashley che ha interpretato il secondo Yellow Ranger Aisha, insieme a Johnny Yong Bosch che ha interpretato il secondo Black Ranger Adam. Ci sarà anche Catherine Sutherland che ha interpretato la seconda Pink Ranger Kat nella terza stagione. Faranno un'apparizione anche alcune voci importanti della serie originale: Barbara Goodson, che ha doppiato la cattiva Rita Repulsa, e Richard Horvitz, che ha doppiato il loro aiutante AI Alpha 5.

Assenti, purtroppo, l'originale Yellow Ranger Trini, interpretata da Thuy Trang, morta in un incidente d'auto a soli 27 anni nel 2001, e l'originale Green Ranger Tommy interpretato da Jason David Frank, scomparso lo scorso novembre. Alla reunion non parteciperà neppure l'originale Pink Ranger Amy Jo Johnson, per motivi sconosciuti. Al posto di Thuy Trang, però, ci sarà sua figlia Charlie Kersh nei panni di Minh (la vedete nella foto qui in basso).

Di cosa parlerà lo speciale?

Secondo le prime informazioni, la nuova avventura vedrà i Rangers "faccia a faccia con una familiare minaccia del passato. Nel bel mezzo di una crisi globale, sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Ispirato al leggendario mantra del franchise 'Once a Ranger, Always a Ranger', Once & Always ricorda a tutti che quando diventi un Ranger, sei sempre parte della famiglia Ranger e sei sempre il benvenuto".

Yost, l'interprete del Ranger più longevo, ha confidato a Entertainment Weekly che ha amato stare tra vecchi amici e che la reunion è stata un'occasione davvero speciale per rivedersi. "Abbiamo affrontato insieme i provini e lanciato il franchise dei Power Rangers", ha detto Yost del suo co-protagonista Walter Emanuel Jones "È stata un'esperienza così surreale essere di nuovo sul set dei Power Rangers dopo 28 anni", ha aggiunto.