Tornano i Power Rangers! In sviluppo una nuova serie scritta dagli autori di Percy Jackson

Gli sceneggiatori Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz sono in trattativa per scrivere e dirigere una nuova serie live-action incentrata sui mitici Power Rangers: ecco cosa sappiamo.

Un vero e proprio mito per chi è crescuto negli anni '90 potrebbe presto continuare a vivere sul piccolo schermo: i Power Rangers! Secondo quanto riportato da The Wrap, gli showrunner di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, sarebbero in trattativa per scrivere, dirigere e produrre una nuova serie live-action dedicata ai mitici eroi in tuta colorata posti alla difesa della Terra. Il nuovo progetto, che sarà prodotto da Hasbro in collaborazione con 20th Century TV, è destinato a Disney+. Ecco i primi dettagli trapelati.

I Power Rangers per una nuova generazione: Cosa sappiamo della nuova serie

Il progetto è nato con l'intento di far conoscere il celebre franchise a una nuova generazione di fan, pur mantenendo intatti gli elementi che hanno conquistato i nostalgici della serie. La nuova produzione arriva dopo che, nel 2024, il progetto in sviluppo con Netflix, che vedeva Jenny Klein come showrunner e Jonathan Entwistle come supervisore creativo, è stato ufficialmente cancellato. In quel momento, Hasbro aveva deciso di intraprendere una nuova direzione creativa, affidandosi a nuovi talenti e partner. E questa, con Steinberg e Dan Shotz, è evidentemente sembrata la strada più convincente per rendere i Power Rangers un fenomeno globale ancora una volta.

Un franchise ancora fortunatissimo

Il franchise dei Power Rangers ha debuttato più di 30 anni fa con Mighty Morphin Power Rangers, ispirata alla serie giapponese Super Sentai. Nel corso degli anni, il brand Power Rangers ha subito numerosi cambiamenti, con vari spin-off, ma sempre mantenendo la formula di base: un gruppo di giovani che acquisiscono poteri speciali per difendere la Terra contro minacce di ogni tipo. Dopo il successo dei primi anni '90 e alcuni tentativi di reboot, come il film del 2017, l'acquisizione dei diritti da parte di Hasbro nel 2018 ha segnato una nuova fase. D'altronde, l'intenzione di Hasbro è sfruttare al massimo i franchise di cui possiede i diritti (tra i vari altri progetti ricordiamo la serie live-action di Dungeons & Dragons e una versione animata di Magic: The Gathering, entrambe destinate a Netflix). L'obiettivo resta quindi espandere l'universo dei Power Rangers attraverso nuovi film e serie tv, nonché grazie al merchandinsing. Vedremo come una nuova versione verrà accolta dal pubblico contemporaneo.