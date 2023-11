Tony Shalhoub è di nuovo Monk nel trailer ufficiale del film tv sequel

News Serie TV

Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie sarà disponibile in streaming su Peacock dall'8 dicembre.

Dopo oltre un decennio lontano dagli schermi, Adrian Monk ha un nuovo caso da risolvere! Interpretato ancora una volta da Tony Shalhoub, premiato con tre Emmy per la sua memorabile interpretazione del detective del Dipartimento di Polizia di San Francisco pieno di fobie, il personaggio creato da Andy Breckman sarà dall'8 dicembre su Peacock con Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie, film tv sequel del dramedy di culto terminato nel 2009 Detective Monk, del quale il servizio streaming ha diffuso il trailer ufficiale.





Cosa sappiamo di Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Scritto da Breckman, Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie vede Adrian Monk tornare in azione per risolvere un ultimo caso "molto personale" che coinvolge la sua amata figliastra Molly, una giornalista che si sta preparando per il suo matrimonio. Oltre a Shalhoub, il telepic riporta sullo schermo gli altri membri del cast originale Ted Levine (interprete del capitano della polizia di San Francisco Leland Stottlemeyer), Traylor Howard (l'assistente di Monk Natalie Teeger), Jason Gray-Stanford (il tenente della divisione Omicidi Randy Disher), Melora Hardin (Trudy Monk, l'adorata moglie defunta di Monk) e Héctor Elizondo (il Dott. Neven Bell, lo psichiatra di Monk). Nuovi personaggi sono interpretati invece da Caitlin McGee (Home Economics) e James Purefoy (The Following): la già citata Molly Evans e Rick Eden.

"Sono passati quasi quattordici anni da quando il mondo ha visto un nuovo episodio di Detective Monk. Il mondo è cambiato enormemente in questi anni e il Monk del 2023 riflette questi cambiamenti", si legge in un comunicato firmato da Breckman insieme con il produttore esecutivo David Hoberman e il regista e produttore esecutivo Randy Zisk. "Siamo davvero felici di aver realizzato una versione cinematografica di Detective Monk ed entusiasti che tutte le nostre star siano state così felici di tornare. Ma, tornando, volevamo fare un film che fosse degno della nostra eredità. Mr. Monk's Last Case è una storia potente, emozionante, divertente, commovente e che ha qualcosa da dire sulla condizione umana. E sarà allo stesso tempo familiare e sorprendente".