Tomb Raider: È ufficiale, Sophie Turner sarà Lara Croft nella serie di Prime Video

News Serie TV

Il nome dell'attrice de Il Trono di Spade associato a Lara Croft si faceva da tempo e adesso è certo: Sophie Turner interpreterà la famosa avventuriera nella serie creata da Phoebe Waller-Bridge.

Prime Video ha finalmente sciolto ogni dubbio: sarà Sophie Turner, indimenticabile Sansa Stark de Il Trono di Spade, a vestire i panni di Lara Croft nella nuova serie live-action di Tomb Raider. Il progetto, sviluppato e sceneggiato da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), reimmaginerà l'iconica eroina dei videogiochi in una nuova avventura in formato seriale targata Amazon MGM Studios.

Sophie Turner e l'eredità di Lara Croft

Turner raccoglie il testimone da due attrici premio Oscar che hanno già portato Lara sul grande schermo: Angelina Jolie, protagonista dei film del 2001 e 2003, e Alicia Vikander, interprete del reboot cinematografico del 2018. "Sono entusiasta oltre ogni misura di interpretare Lara Croft. È un personaggio iconico, che significa moltissimo per tante persone. Seguire le orme di Angelina e Alicia è una sfida enorme, ma con Phoebe al timone siamo in ottime mani", ha dichiarato l'interprete della nuova Lara Croft.

Tomb Raider e la visione di Phoebe Waller-Bridge

Fan dichiarata della saga, Waller-Bridge ha espresso il suo entusiasmo aggiungendo: "Non capita spesso di poter lavorare a una serie di questa portata con un personaggio che hai amato fin da piccola. Tutti nel team sono appassionati di Lara e condividono il suo spirito audace e ironico. Tirate fuori i vostri artefatti: Croft sta arrivando". La regia sarà affidata a Jonathan Van Tulleken (Shōgun), mentre Chad Hodge sarà co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Waller-Bridge. La produzione, in collaborazione con lo storico sviluppatore Crystal Dynamics, inizierà il 19 gennaio 2026. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

Un franchise sempre vivo

L’universo di Tomb Raider non si ferma dal 1996, anno in cui Lara Croft debuttò nei videogiochi rivoluzionando quel mondo e sfidando i cliché di genere. Dopo l'ultimo capitolo videoludico, Shadow of the Tomb Raider (2018), il brand è rimasto attivo con remaster dei primi episodi e con la recente serie animata Tomb Raider - La leggenda di Lara Croft su Netflix, doppiata in originale da Hayley Atwell.

Il casting di Sophie Turner era nell'aria da mesi, con il suo nome spesso accostato a quello di Lucy Boynton come possibile protagonista. Ora l'ufficialità accende l'attesa per una serie che promette di unire azione, avventura e il carisma di una delle eroine più amate della cultura pop.