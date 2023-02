Tom Hardy sarà un serial killer in una nuova serie tv, Lazarus di Apple TV+

News Serie TV

Nella serie drammatica reciterà anche la nominata all'Emmy per Atlanta Zazie Beetz.

Dopo le avventure di Peaky Blinders e Taboo, Tom Hardy è pronto per la sua prossima serie tv. L'affascinante attore britannico nominato all'Oscar per The Revenant reciterà insieme con la star di Atlanta Zazie Beetz in Lazarus, serie drammatica del servizio streaming Apple TV+, attualmente alle prime fasi dello sviluppo.

La trama di Lazarus, la nuova serie tv con Tom Hardy

Basata su una fortunata serie di romanzi di Lars Kepler (pseudonimo della coppia di autori svedesi Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril), Lazarus racconta la storia di un giovane uomo emancipato trovato a vagare lungo un binario ferroviario. Tredici anni prima, lui e sua sorella erano scomparsi, presunte vittime del famigerato serial killer Jurek Walter. Per trovare la sorella dell'uomo, la detective Saga Bauer deve andare sotto copertura nell'ospedale psichiatrico di massima sicurezza dove Walter è ricoverato dal suo arresto anni fa.

Secondo Deadline, Hardy interpreterà il serial killer, Jurek Walter, mentre alla Beetz è stato affidato il ruolo dell'ispettrice Saga Bauer; il rapporto tra i due ricorda vagamente quello tra Hannibal Lecter e Clarice Starling. Øystein Karlsen (Exit) sarà lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo della serie, in quest'ultimo caso insieme con i due protagonisti e gli autori, oltre ad altri.