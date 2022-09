Titans: Titus Welliver sarà Lex Luthor nella stagione 4

News Serie TV

La serie supereroistica tornerà in streaming su HBO Max a novembre.

Uno dei villain più iconici della DC sta per arrivare in Titans. La quarta stagione della serie supereroistica di HBO Max (in Italia disponibile in streaming su Netflix) introdurrà Lex Luthor, e a interpretarlo sarà il veterano di Bosch Titus Welliver, come rivelato dallo showrunner Greg Walker a Entertainment Weekly.

Il Lex Luthor di Titans

Walker ha anticipato che la versione di Titans di Lex Luthor, della quale qui di seguito è possibile apprezzare la prima foto ufficiale, "ha un approccio sensibile e premuroso al male e al potere". La sua introduzione provocherà una crisi di identità in Conner/Superboy (Joshua Orpin), creato ricordiamo da una miscela di DNA, incluso quello di Lex. Conner "ha esplorato il suo sé di Superman, ma non ha davvero esplorato il suo sé di Lex. Cosa succederà quando lo farà?", ha aggiunto lo showrunner.

HBO Max non ha annunciato ancora una data per la stagione 4 di Titans, attesa in ogni caso per novembre. Questa introdurrà anche Joseph Morgan (The Originals) nei panni del villain Brother Blood, un uomo introverso, molto intelligente e con una natura oscura celata; Franka Potente (Taboo) di Mother Mayhem, una leader nata che porta sempre con sé la minaccia della violenza; e Lisa Ambalavanar (The A List) di Jinx, una criminale perspicace e abile con la magia oscura.