Titans: Il primo trailer della stagione 2 mostra Bruce Wayne, Superboy e Deathstroke

La serie di DC Universe tornerà negli Stati Uniti il 6 settembre.

In attesa del debutto negli Stati Uniti il 6 settembre, la seconda stagione della serie DC Universe Titans si mostra in un primo, combattutissimo trailer. La clip si apre con un veloce riassunto di quanto accaduto nell'apprezzato ciclo inaugurale (in Italia disponibile in streaming su Netflix), cedendo poi il passo a una raffica di sequenze dei prossimi episodi. Tra le altre cose, queste svelano la moltitudine di nuovi personaggi in arrivo, inclusi Bruce Wayne (Iain Glen, Il Trono di Spade), Superboy (Joshua Orpin), Deathstroke (Esai Morales, Ozark), Aqualad (Drew Van Acker, Pretty Little Liars) e Ravager (Chelsea T. Zhang, Andi Mack).