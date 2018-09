Titans: Dick incontra il nuovo Robin in una clip

DC Universe, il nuovo servizio di video in streaming della DC varato lo scorso fine settimana, ha diffuso una clip di Titans, sua prima produzione originale, la quale ritrae il protagonista Dick Grayson/Nightwing (interpretato da Brenton Thwaites) confrontarsi poco amichevolmente con colui che ha preso il suo posto, il nuovo pupillo di Batman Jason Todd/Robin (Curran Walters).

When Robin meets Robin, things can get a little awkward. Get ready for TITANS, only on #DCUniverse next month! #DCUTitans pic.twitter.com/IrMl1LVjCy — DCUTitans (@DCUTitans) 15 settembre 2018

Disponibile dal 12 ottobre, Titans segue Dick, un tempo un acrobata circense segnato dalla tragica morte dei suoi genitori, uscire dall'ombra del suo mentore e fiondarsi sulla rigogliosa scena criminale di Gotham City insieme con un gruppo di altri giovani eroi senza paura.

Lo showrunner Greg Walker ha dichiarato a IGN: "Vedrete Dick Grayson battagliare quando conoscerà l'altro Robin e come quel Robin è diverso e ha un rapporto diverso con 'papà'. E il secondo pupillo se la cava in cose per le quali il primo non avrebbe mai potuto farla franca in una famiglia, e il nostro è sicuramente uno show sulla famiglia. Il tutto è uno studio dei contrasti tra i due Robin, o di come l'ombra - o la mancanza di un'ombra - penda su ciascuno di essi individualmente".