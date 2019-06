Titans: A Drew Van Acker il ruolo di Aqualad nella stagione 2

Volti familiari continuano ad aggiungersi al cast della serie supereroistica di DC Universe Titans. Drew Van Acker, attore noto come il Jason DiLaurentis di Pretty Little Liars, reciterà nella seconda stagione con il ruolo di Aqualad, una sorta di versione più giovane e meno potente del più famoso Aquaman.

Anche conosciuto come Garth, Aqualad è nato ad Atlantide ed è un membro della sua corte reale. Formato da Aquaman per essere un protettore della vita dentro e fuori dall'oceano, Aqualad è in grado di nuotare ad altissime velocità, ha un'elevata forza fisica ed è uno dei membri fondatori dei Titani, pronto come gli altri a uscire dall'ombra del proprio mentore e diventare un eroe.

Visto anche in Devious Maids e nella serie di breve durata Training Day, Van Acker raggiunge gli altri nuovi membri del cast Iain Glen (Il Trono di Spade), scelto per il ruolo di un maturo Bruce Wayne/Batman, Esai Morales (Ozark) di Slade Wilson/Deathstroke, Joshua Orpin di Conner Kent/Superboy e Natalie Gumede di Mercy Graves, il braccio destro di Lex Luthor.