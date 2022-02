Titans 4: Joseph Morgan sarà il villain Brother Blood

News Serie TV

Al cast della serie DC si sono unite anche Franka Potente e Lisa Ambalavanar.

Il sangue continuerà a ossessionare Joseph Morgan in tv. L'attore famoso per aver interpretato il vampiro Klaus Mikaelson in The Vampire Diaries e The Originals si è unito al cast della serie supereroistica di HBO Max Titans con il ruolo regolare di Brother Blood, il villain della DC Comics che trae la propria forza dal sangue delle sue vittime, un potere non così diverso da quello di un vampiro.

Titans 4: Joseph Morgan e le altre aggiunte al cast

Anche conosciuto come Sebastian Blood, il personaggio di Morgan è descritto come un uomo introverso, molto intelligente e con una natura oscura celata. Il pubblico delle serie DC ha un po' di familiarità con Brother Blood, perché già interpretato dalla star di Lucifer Kevin Alejandro in Arrow. Lui non sarà tuttavia l'unico nuovo villain nella quarta stagione di Titans. Al cast regolare si è unita anche Franka Potente (Taboo) con il ruolo di Mother Mayhem (anche conosciuta come May Bennett), una leader nata che porta sempre con sé la minaccia della violenza. Una predatrice in forma umana, lei ha una fede illimitata nella propria missione.

Al cast della serie, ma in questo caso con un ruolo ricorrente, si è unita pure Lisa Ambalavanar (The A List). Interpreterà Jinx, una criminale perspicace e abile con la magia oscura la quale prova un certo piacere nel manipolare gli altri e creare caos mentre lo fa.