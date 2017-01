Timeless ospita la star di Supernatural Misha Collins

Un altro attore di Supernatural "viaggerà nel tempo" per interpretare un ruolo da guest star nella serie di fantascienza di NBC Timeless, che ricordiamo condivide con la prima l'ideatore Eric Kripke.

Interprete nella longeva serie soprannaturale di The CW dell'angelo Castiel, questa volta Misha Collins vestirà i panni dell'intoccabile agente del Bureau of Investigation Eliot Ness in un prossimo episodio intitolato Public Enemy No. 1. Nell'ora, Flynn (Goran Visnjic) viaggia indietro nel tempo, nella Chicago del 1931, per affiancare il gangster Al Capone Cameron Gharaee, Tyrant). Lucy, Wyatt e Rufus (Abigail Spencer, Matt Lanter e Malcolm Barrett) si alleano quindi con l'unico uomo in grado di fermare Capone, Ness.

L'ingaggio di Collins, che ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae insieme con i protagonisti di Timeless (in onda in Italia ogni domenica alle ore 21:00 su Fox), segue solo di un paio di settimane quello di un altro volto familiare di Supernatural, Jim Beaver, cui è stato affidato il ruolo di un agente dell'NSA in un arco di episodi.