Time Bandits: Il trailer ufficiale italiano della comedy con Lisa Kudrow e Taika Waititi

News Serie TV

La serie, un divertente viaggio nel tempo e nello spazio per tutta la famiglia, debutterà in streaming su Apple TV+ il 24 luglio.

Dalle menti dei collaboratori di lunga data Jemaine Clement e Taika Waititi, arriva su Apple TV+ Time Bandits, nuova serie tv adattamento dell'omonimo film cult del 1981 di Terry Gilliam. Nel cast, nei panni della carismatica leader di un gruppo di viaggiatori nel tempo, c'è anche l'ex star di Friends Lisa Kudrow. La serie, composta da 10 episodi farà il suo debutto il 24 luglio con i primi due episodi, seguiti da due nuove puntate ogni mercoledì fino al 21 agosto. Intanto guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano.





Time Bandits: La trama e il cast

Time Bandits è un viaggio imprevedibile attraverso il tempo e lo spazio che vede protagonisti un gruppo sgangherato di ladri e la loro nuova recluta: un appassionato di storia di 11 anni di nome Kevin. Insieme, intraprendono un'emozionante ricerca per salvare i genitori del ragazzo e il mondo intero. l'eccentrico gruppo di banditi si imbarca in avventure epiche lottando contro le forze del male che minacciano le loro conquiste e la vita, così come loro la conoscono. Viaggiando attraverso il tempo e lo spazio, si imbattono in mondi affascinanti di un passato lontano, alla ricerca di tesori, potendo sempre contare su Kevin per far luce su ogni pagina di storia che attraversano. Il trailer ci dà un assaggio di ciò che vedremo: i Banditi del Tempo assistono alla creazione di Stonehenge, vedono il cavallo di Troia in azione, sfuggono ai dinosauri nell'era preistorica, provocano il caos durante il Medioevo, sperimentano l'era glaciale, le antiche civiltà e tanto altro ancora lungo il percorso.

Accanto a Lisa Kudrow, completano il cast Kal-El Tuck (Unseeing Evil), Tadhg Murphy (Conversations with friends), Roger Jean Nsengiyumva (You Don't Know Me), Rune Temte (Eddie the Eagle - Il coraggio della follia), Charlyne Yi (Molto incinta), Rachel House (Heartbreak High), Kiera Thompson (Martyrs Lane), James Dryden (Ready Player One), Felicity Ward (The Office Australia), Francesca Mills (Harlots) e Imaan Hadchiti (Thor: Love and Thunder). Anche Waititi e Clement, che hanno creato la serie insieme a Iain Morris e hanno scritto e diretto alcuni episodi, figurano in alcune apparizioni speciali. Anche Garrett Basch e Tim Coddington sono produttori esecutiv,i insieme a Jane Stanton per conto di Handmade Films, con Clement e Morris in qualità di co-showrunner.