Those About to Die: Il primo teaser trailer della serie con Anthony Hopkins sull'epoca dei gladiatori

Those About to Die, l'atteso nuovo drama storico dello sceneggiatore di Salvate il soldato Ryan Robert Rodat e del regista di Independence Day Roland Emmerich ambientato nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte dei gladiatori nell'antica Roma, il cui cast vanta il premio Oscar per Il silenzio degli innocenti Anthony Hopkins, si mostra in un primo teaser trailer diffuso dal servizio streaming statunitense Peacock, che ne ha annunciato anche la data di uscita: 18 luglio. In Italia la nuova serie sarà distribuita da Prime Video, in data ancora da definirsi.

Those About to Die: La trama e il cast della serie tv

Siamo nella Roma del 79 a.C., centro dell'Impero Romano e la città più ricca del mondo, dove un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori. Those About To Die si addentra nel mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione.

Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni blu, rossa, bianca e verde, e a Roma avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l'intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessaria una nuova arena progettata appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dell'arena, come anche l'imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi.

Nel teaser trailer, il personaggio di Hopkin, l'imperatore romano Vespasiano, afferma: "Il racconto della Storia non è altro che una storia di guerra. Cittadini di Roma, fate bene le vostre scommesse, perché c'è chi sta per risorgere... e chi sta per morire". Nel frattempo, scorrono le immagini di vari soldati e combattenti mentre bandiscono spade, coltelli, archi e lance. Tra di essi riconoscerete senz'altro l'ex star de Il Trono di Spade Iwan Rheon. Ai due si aggiungono Tom Hughes (The English), Sara Martins (Delitti in Paradiso), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Il Trono di Spade), Jojo Macari (Sex Education) e tanti altri. La serie di 10 episodi, costata circa 140 milioni di dollari, è stata girata negli storici studi di Cinecittà a Roma.