Those About to Die: Anthony Hopkins sarà Vespasiano nella serie di Roland Emmerich sull'epoca dei gladiatori

News Serie TV

La nuova serie storica di Peacock sta coinvolgendo anche Robert Rodat.

Una serie tv sull'epoca dei gladiatori scritta dallo sceneggiatore di Salvate il soldato Ryan Robert Rodat, diretta dal regista di Independence Day Roland Emmerich e interpretata dal premio Oscar per Il silenzio degli innocenti Anthony Hopkins. Non è un sogno ma un progetto concreto, dal titolo Those About to Die, già in lavorazione al servizio streaming Peacock, che con l'ingaggio ora di Hopkins si candida a essere una delle novità più interessanti e chiacchierate dei prossimi mesi.

La trama di Those About to Die e il ruolo di Anthony Hopkins

Basata su un libro di Daniel Mannix, Those About To Die è descritta come un drama imponente che esplora il mondo spettacolare, complesso e corrotto dei giochi gladiatori nell'Antica Roma. La serie ruota attorno a un gruppo di personaggi diversi e si addentra nei molti strati della società romana in cui sport, politica e affari si intrecciano e si scontrano.

Visto l'ultima volta in tv in Westworld, ricevendo per quel ruolo una nomination all'Emmy, Hopkins interpreterà l'imperatore romanzo Vespasiano, un guerriero che non conosce ostacoli in battaglia e il fondatore della dinastia flavia che ha preso il potere dopo una sanguinosa guerra civile durata 10 anni. La sua posizione è minacciata dai patrizi, i quali lottano per una posizione nell'impero e cercano di soppiantare i suoi eredi al trono.