This Town: Michelle Dockery protagonista della nuova serie di Steven Knight

Noto precedentemente con il titolo di Two Tone, il drama in arrivo prossimamente su BBC è ambientato sulla scena musicale del Two Tone ska, genere popolare tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80.

La nuova serie di Steven Knight, l'apprezzato ideatore di Peaky Blinders, entra nel vivo. Michelle Dockery, nota al pubblico soprattutto per il suo ruolo di Lady Mary Crawley in Downton Abbey, ha firmato per un ruolo da protagonista del drama di 6 episodi in arrivo prossimamente sulla britannica BBC. Mentre le riprese sono appena iniziate a Birmingham, si sono uniti al cast anche Nicholas Pinnock (Marcella) e David Dawson (My Policeman).

La trama di This Town

Nota precedentemente con il titolo di Two Tone, This Town racconta la storia di una famiglia allargata e di quattro giovani che sono attratti dal mondo dello ska e della musica Two Tone, nata e diventata un fenomeno tra Coventry e Birmingham tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, unendo giovani neri, bianchi e asiatici.

Cose'è il Two Tone

Il Two Tone è un genere musicale nato nel Regno Unito alla fine degli anni '70 che mescola la musica ska tradizionale con elementi tipici del punk rock e della new wave. Il nome deriva dall'etichetta discografica 2 Tone Records, punto di aggregazione per i gruppi del movimento, che faceva riferimento nel nome al desiderio di trascendere e disinnescare le tensioni razziali nell'Inghilterra neoliberista dell'era Thatcher.

Le dichiarazioni di Steven Knight

Un progetto tenuto a lungo nel cassetto da Steven Knight, This Town sta particolarmente a cuore allo sceneggiatore. “Riguarda un'epoca che ho vissuto e che conosco bene e coinvolge personaggi con cui sento di essere cresciuto. È una lettera d'amore a Birmingham e Coventry, ma spero che le persone di tutto il mondo possano immedesimarsi nella storia", l'augurio dell'ideatore di Peaky Blinders che è creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie insieme a Karen Wilson, Martin Haines, Katie McAleese, Jo McLellan, Laura Conway, Matthew James Wilkinson e Nick Angel. Paul Whittingon, invece, è il regista coinvolto.

Quando la serie aveva ricevuto l'okay definivo da BBC, Ben Irving, direttore ad interim delle serie drammatiche di BBC, aveva dichiarato: “Steven ha preso la sua conoscenza di questo tempo e di questo luogo e l'ha usata per tessere un dramma brillantemente originale e ricco di carattere, ambientato sulla scena musicale Two Tone. Siamo entusiasti di mostrare questo lavoro davvero unico agli spettatori della BBC".