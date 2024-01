The Woman in the Wall: Il trailer ufficiale italiano del thriller con Ruth Wilson ispirato da fatti realmente accaduti

News Serie TV

La nuova serie tv sarà disponibile in streaming su Paramount+ dal 20 gennaio.

"Trent'anni fa, il convento ha rubato i nostri bambini. Centinaia di bambini". Questa è l'agghiacciante accusa di Lorna Brady nel trailer ufficiale italiano della nuova serie tv di Paramount+ The Woman in the Wall, disponibile in streaming dal 20 gennaio. Sostengono che non ci stia con la testa, ma la verità è che Lorna, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Ruth Wilson (The Affair), è una delle tante vittime delle famigerate Case Magdalene d'Irlanda e che la sua storia, tutt'altro che inverosimile, è ispirata da fatti realmente accaduti.

La trama di The Woman in the Wall

Lorna abita nell'immaginaria cittadina irlandese di Kilkinure e una mattina, dopo essersi svegliata, trova un cadavere nella sua casa. Non ha idea di chi sia la donna morta o se lei stessa possa essere responsabile dell'apparente omicidio, perché soffre da tempo di gravi episodi di sonnambulismo, che si pensa si siano manifestati nel periodo in cui è stata strappata dalla sua vita e rinchiusa nel convento locale, sede di una delle Case Magdalene d'Irlanda gestite dalla Chiesa Cattolica, dove le donne venivano portate quando si scontravano con i costumi sociali dell'epoca.

"Aveva 16 anni quando è stata mandata in una di queste case per madri e bambini, perché era incinta fuori dal matrimonio, e praticamente è stata messa in una di queste case dove spesso si era costretti a lavori forzati", ha spiegato Wilson a Entertainment Weekly. "Poi, quando sua figlia è nata, le è stata portata via e non ha idea di cosa sia successo a quella bambina. È viva o morta? Dove si trova? Ha dunque una missione. Ed è per questo che l'ho amata: è una sopravvissuta, e poiché anche lei è un'outsider, in un certo senso non ha più nulla da perdere, perciò lotterà per la giustizia".

Sfortunatamente per Lorna, l'ambizioso ma sfuggente detective Colman Akande (Daryl McCormick, Peaky Blinders) è alle sue calcagna per un crimine apparentemente estraneo al cadavere scoperto in casa sua. Colman possiede uno spirito oscuro e talvolta feroce, sebbene ci sia in lui una tristezza sommessa che neppure lui comprende, poiché nasconde i suoi segreti al mondo. Mentre Colman cerca un assassino e Lorna cerca sua figlia, le loro strade si incontrano in modi imprevisti. Un mix tra thriller poliziesco e horror gotico, con un pizzico di commedia nera, The Woman in the Wall "è un modo davvero intelligente di raccontare una storia molto importante", ha aggiunto Wilson.