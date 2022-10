The Winchesters: Tom Welling sarà il papà di Mary nel prequel di Supernatural

News Serie TV

La nuova serie narrata da Jensen Ackles debutterà negli Stati Uniti l'11 ottobre.

Chi l'avrebbe mai detto: Clark Kent/Superman è il nonno dei fratelli Winchester di Supernatural. Ovviamente una forzatura per dire che Tom Welling torna a The CW più di dieci anni dopo Smallville per interpretare la versione più giovane di Samuel Campbell, il papà di Mary e quindi il nonno di Dean e Sam, nello spin-off prequel The Winchesters in onda negli Stati Uniti da domani sera. Il casting è stato annunciato durante il panel della nuova serie al Comic-Con di New York, dove Welling si è unito ai colleghi dopo un abbraccio con il produttore esecutivo e narratore Jensen Ackles, come si può vedere nel video più in basso.

La trama di The Winchesters

Scritta dal veterano di Supernatural Robbie Thompson, The Winchesters racconta la storia epica e in molti aspetti sconosciuta di come John e Mary Winchester (interpretati da Drake Rodger e Meg Donnelly) si sono conosciuti e innamorati, e come entrambi hanno messo in gioco tutto per salvare non solo il loro sentimento ma il mondo intero. Quando John torna a casa dal Vietnam, un incontro misterioso innesca una missione per ripercorrere il passato di suo padre. Durante il suo viaggio, John incontra Mary, una cacciatrice di demoni di 19 anni, anch'essa in cerca di risposte dopo la scomparsa del padre.

Insieme, i due uniscono le forze con la giovane cacciatrice in addestramento Latika (Nida Khurshid) e l'accomodante cacciatore Carlos (Jonathan 'Jojo' Fleites) per scoprire le verità nascoste che riguardano le loro famiglie. L'indagine li porta in un emporio di libri rari, la cui proprietaria, Ada (Demetria McKinney), si interessa all'occulto e potrebbe fornire loro i pezzi mancanti del puzzle. Ma i segreti sono molto in profondità, sia per i Winchester sia per i Campbell, e nonostante gli sforzi della madre di John, Millie (Bianca Kajlich), di persuadere suo figlio dal perseguire una vita pericolosa di caccia ai demoni, lui e Mary sono determinati a lavorare insieme per sostenere l'eredità delle loro famiglie mentre cominciano a formare una famiglia propria.

Il "nuovo" Samuel Campbell

Un membro del cast ricorrente dal settimo episodio, Welling prende il posto che era stato del più adulto Mitch Pileggi in Supernatural. Samuel ha insegnato a Mary tutto quello che sa. Burbero e pragmatico, è un esperto cacciatore che preferisce le azioni alle parole. Quando unirà le forze con Mary e i suoi amici per salvare il mondo, non solo si ritroverà a fronteggiare il mostro più pericoloso che abbia mai affrontato, dovrà anche ricucire i rapporti interrotti con sua figlia.