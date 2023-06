The Winchesters è definitivamente morta: Falliti i tentativi di trovare alla serie una nuova casa

News Serie TV

Lo spin-off prequel di Supernatural era stato cancellato da The CW lo scorso mese. Jensen Ackles su Twitter: "Questo è un tempismo sfortunato".

La campagna per salvare The Winchesters, la serie di Jensen Ackles prequel della celeberrima Supernatural di cui lo stesso attore era il co-protagonista, non ha prodotto alcun buon risultato. Ackles, produttore esecutivo e voce narrante dello spin-off cancellato da The CW lo scorso mese dopo una sola stagione, ha rivelato in un tweet che i tentativi di trovargli una nuova casa sono falliti.

The Winchesters: Il messaggio di Jensen Ackles

"A tutti voi che avete guardato, seguito e supportato questa storia, GRAZIE. E a tutti coloro che hanno dato vita a questo show... non potrei essere più orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme", ha scritto Ackles su Twitter. "Ma come si suol dire... il tempismo è tutto. Con una massiccia trasformazione della rete unita a uno sciopero del settore... be'... questo è un tempismo sfortunato. Riposa in pace, cara The Winchesters... fino a quando non ci incontreremo di nuovo. Da qualche parte lungo la strada".

The Winchesters ha raccontato la storia epica e in molti aspetti sconosciuta di come John e Mary Winchester, i futuri genitori di Dean e Sam, si sono conosciuti e innamorati, e come entrambi hanno messo in gioco tutto per salvare non solo il loro sentimento ma il mondo intero. La serie ha riunito negli Stati Uniti una media di 794,000 spettatori ogni settimana e dei 14 drama in onda la scorsa stagione su The CW è stata la sesta più vista. Finora la rete ha salvato solo All American e Walker e dalla prossima stagione stravolgerà la propria offerta - puntando maggiormente sulle acquisizioni internazionali - nel tentativo di attirare un pubblico multigenerazionale.