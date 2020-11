The Wilds: Il primo trailer del teen drama di Amazon Prime Video che strizza l'occhio a Lost

News Serie TV

La nuova serie originale in streaming dall'11 dicembre, con il primo episodio in anteprima gratuita dal 9.

Il ricordo di Lost riaffiora prepotentemente alla visione del primo trailer di The Wilds, nuova serie originale di Amazon Prime Video incentrata su un gruppo di ragazze bloccato su un'isola deserta dopo un disastro aereo. Disponibile in streaming dall'11 dicembre, il teen drama, un mix tra una storia di sopravvivenza e una sorta di pigiama party distopico, è prodotto dalla stessa Amy B. Harris di Sex and the City e The Carrie Diaries.





La trama e il cast di The Wilds

Scritta da Sarah Streicher (Daredevil), The Wilds, il cui primo episodio sarà disponibile in anteprima dal 9 dicembre sui canali YouTube, Instagram, Twitter e Facebook di Amazon Prime Video e sempre gratuitamente sulla stessa piattaforma dall'11 al 25 dicembre, segue un gruppo di adolescenti di varia estrazione sociale lottare per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un'isola deserta. Le naufraghe si ritrovano a litigare e a stringere forti legami che le porteranno a conoscersi, a scoprire i segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. Ma c0è un colpo di scena in questo racconto emozionante: non sono finite su quell'isola per caso.

Il cast di The Wilds è un mix di volti noti ed emergenti e include Sophia Ali (Grey's Anatomy), Shannon Berry (Hunters), Jenna Clause, Reign Edwards (Snowfall), Mia Healey, Helena Howard, Erana James (Golden Boy), Sarah Pidgeon, David Sullivan (Sharp Objects) e Troy Winbush (The Goldbergs). A loro si aggiunge la veterana dello schermo Rachel Griffiths, nel 2002 premiata con il Golden Globe per il suo ruolo in Six Feet Under.