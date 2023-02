The Way: James Graham, Michael Sheen e Adam Curtis insieme per una nuova serie distopica di BBC

News Serie TV

Il drama immagina l'inizio di una rivolta civile che cambia tutto in una piccola città industriale del Regno Unito.

James Graham, Michael Sheen (nella foto in alto) e Adam Curtis uniscono le forze per creare insieme The Way, una nuova serie distopica targata BBC che immagina l'inizio di una rivolta civile in una piccola città industriale del Regno Unito.

The Way: I primi dettagli della serie britannica

L'ideatore di Sherwood James Graham ha scritto la sceneggiatura della serie, la star di Good Omens e Prodigal Son Michael Sheen la dirigerà - si tratta per lui di un debutto dietro la macchina da presa di una serie - e l'ha co-creata insieme a Adam Curtis, famoso soprattutto per i documentari The Power off Nightmares e HyperNormalisation. Sheen - che non sappiamo se sarà anche tra i protagonisti di The Way - ha definito il progetto "elettrizzante", mentre Graham ha descritto il lavoro con Curtis e Sheen come un momento esaltante.

Curtis ha aggiunto: "Si tratta di un'analisi davvero tempestiva per esaminare uno dei grandi enigmi di questo momento: perché è così difficile immaginare un tipo di futuro migliore, o anche solo diverso, per questo paese? Cosa ci trattiene? Non riesco a pensare a due persone più straordinarie con cui farlo rispetto a James e Michael".

La trama

The Way Segue i Driscoll, una famiglia normale intrappolata in una catena di eventi e lotte di potere che li costringe a fuggire dal paese che hanno sempre chiamato casa e dalle certezze delle loro vecchie vite. I tre autori "attingeranno al caos sociale e politico del mondo di oggi" attraverso una rivolta civile", ha fatto sapere BBC.