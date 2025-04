The Waterfront: Data e prime foto della nuova serie dell'ideatore di Dawson's Creek per Netflix

News Serie TV

The Waterfront, la nuova serie dell'ideatore di Dawson's Creek e The Vampire Diaries Kevin Williamson per Netflix, ha una data. Diffuse anche le prime foto ufficiali.

Una nuova serie tv dell'ideatore di Dawson's Creek ambientata ancora una volta sulle coste della Carolina del Nord (Capeside corrispondeva in realtà alla locale Wilmington) non può che essere un evento. Netflix ha annunciato che The Waterfront, drama di Kevin Williamson incentrato su un'importante famiglia che da decenni domina la scena locale della pesca e della ristorazione, sarà disponibile in streaming dal 19 giugno. E nel frattempo ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali.

The Waterfront: La trama e il cast della serie tv

La storia di The Waterfront ha inizio nel momento in cui l'impero ittico dei Buckley inizia a sgretolarsi quando il patriarca Harlan deve fermarsi per riprendersi da due infarti e sua moglie Belle e suo figlio Cane si avventurano in acque profonde per mantenere a galla l'attività di famiglia. Mentre i loro tentativi sfuggono al controllo e finiscono in acque pericolose, Harlan torna in azione per prendere il comando. E questo è solo il lato commerciale della questione. Affrontando i propri demoni, la figlia di Buckley, Bree, una tossicodipendente in via di recupero che ha perso la custodia del figlio, si ritrova invischiata in una relazione complicata che potrebbe minacciare per sempre il futuro della famiglia.

La serie si ispira a fatti realmente accaduti. Williamson, nato a New Bern e figlio di un pescatore, ne è anche showrunner e produttore esecutivo. Il cast include Holt McCallany (Mindhunter) nel ruolo di Harlan Buckley, Maria Bello (NCIS) di sua moglie Belle e Jake Weary (Animal Kingdom) e Melissa Benoist (Supergirl) dei figli Cane e Bree. A loro si aggiungono Rafael L. Silva (9-1-1: Lone Star), Humberly González (Ginny & Georgia), Danielle Campbell (The Originals), Brady Hepner (FBI: International) e le guest star Topher Grace (Home Economics), Dave Annable (Lioness), Michael Gaston (The Leftovers), Gerardo Celasco (Le regole del delitto perfetto) e Zach Roerig (The Vampire Diaries).