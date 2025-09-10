The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3

News Serie TV

Norman Reedus racconta come sono state create e quali difficoltà hanno presentato le scene del nubifragio nel primo episodio della stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon.

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon è arrivata in tv, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì, e il primo episodio ha chiarito come hanno fatto Daryl e Carol a finire in Spagna dopo averli lasciati prendere il largo verso l'Inghilterra. Colpa di un altro nubifragio, il secondo per lo sfortunato personaggio di Norman Reedus. Diretti in barca verso la loro America dopo una sosta a Londra, Daryl e Carol si sono ritrovati in mezzo a una tempesta, finendo da tutt'altra parte. Le coste della Spagna, appunto. A proposito di quelle scene, Reedus ha ricordato com'è stato girarle - per nulla facile, ovviamente - in un'intervista con Entertainment Weekly.

The Walking Dead: Daryl Dixon: Due nubifragi in tre stagioni

"Ha avuto sfortuna due volte. Molta sfortuna due volte", ha detto l'ideatore e showrunner di The Walking Dead: Daryl Dixon David Zabel riferendosi a Daryl. "Non credo che sia un tipo da mare. È un tipo che caccia, segue le tracce e ama i boschi e le strade polverose della Georgia. Ma credo che il mare non sia così clemente con lui. Inoltre, è difficile trovare una buona barca nel mezzo dell'apocalisse". Le scene del nubifragio hanno messo a dura prova anche Reedus e la co-star Melissa McBride. "È stato pazzesco", ha raccontato l'attore. "Abbiamo girato nello stesso posto in cui hanno girato Pirati dei Caraibi, in questa gigantesca piscina grande come un lago".

Reedus pensava di sapere come avrebbero ricreato una gigantesca tempesta sull'oceano, ma non avrebbe potuto sbagliarsi di più. "Non avevo capito come funzionasse. Pensavo che ci sarebbero state delle persone sul lato della barca con delle corde che la facevano ondeggiare. Ma ci sono questi bulldozer, che creano onde, e ti viene subito il mal di mare". E questa non è stata neppure la parte peggiore. "Ci sono diversi cannoni ad acqua giganti", ha aggiunto. "Abbiamo fatto una prova e sono arrivati al livello quattro o cinque. Poi credo che lo abbiano portato furtivamente a otto o nove. Quando la prima ondata d'acqua ci ha colpito, le costole hanno iniziato a tremare. Ti dicevi cose come 'Wow! Sono sorpreso che non siamo volativi via dalla poppa della barca'".

È andata peggio alla McBride. "Melissa è stata colpita", ha ricordato Reedus. "Ero lì sotto a lottare con questo timone, ho alzato lo sguardo e ho visto Melissa beccarselo, e sembrava come quando fai il bagno al gatto. Era magrissima e aveva i capelli sciolti. Ho pensato: 'Porca p--!". Durante quelle stesse riprese, McBride si è infortunata a un piede, incidente che ha bloccato le riprese per alcuni giorni. "È stato folle. Ed erano tipo le quattro del mattino, quindi è stato semplicemente pazzesco", ha concluso Reedus. "Ho fatto surf al largo e ho preso delle onde che pensavo mi avrebbero ucciso, ma non mi è mai capitato nulla del genere".