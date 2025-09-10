TGCom24
Home | Serie TV | News | The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3
Schede di riferimento
The Walking Dead: Daryl Dixon
Anno: 2023
3,8
The Walking Dead: Daryl Dixon
Norman Reedus
Norman Reedus
News Serie TV

The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3

Emanuele Manta

Norman Reedus racconta come sono state create e quali difficoltà hanno presentato le scene del nubifragio nel primo episodio della stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon.

The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon è arrivata in tv, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì, e il primo episodio ha chiarito come hanno fatto Daryl e Carol a finire in Spagna dopo averli lasciati prendere il largo verso l'Inghilterra. Colpa di un altro nubifragio, il secondo per lo sfortunato personaggio di Norman Reedus. Diretti in barca verso la loro America dopo una sosta a Londra, Daryl e Carol si sono ritrovati in mezzo a una tempesta, finendo da tutt'altra parte. Le coste della Spagna, appunto. A proposito di quelle scene, Reedus ha ricordato com'è stato girarle - per nulla facile, ovviamente - in un'intervista con Entertainment Weekly.

The Walking Dead: Daryl Dixon: Due nubifragi in tre stagioni

"Ha avuto sfortuna due volte. Molta sfortuna due volte", ha detto l'ideatore e showrunner di The Walking Dead: Daryl Dixon David Zabel riferendosi a Daryl. "Non credo che sia un tipo da mare. È un tipo che caccia, segue le tracce e ama i boschi e le strade polverose della Georgia. Ma credo che il mare non sia così clemente con lui. Inoltre, è difficile trovare una buona barca nel mezzo dell'apocalisse". Le scene del nubifragio hanno messo a dura prova anche Reedus e la co-star Melissa McBride. "È stato pazzesco", ha raccontato l'attore. "Abbiamo girato nello stesso posto in cui hanno girato Pirati dei Caraibi, in questa gigantesca piscina grande come un lago".

Reedus pensava di sapere come avrebbero ricreato una gigantesca tempesta sull'oceano, ma non avrebbe potuto sbagliarsi di più. "Non avevo capito come funzionasse. Pensavo che ci sarebbero state delle persone sul lato della barca con delle corde che la facevano ondeggiare. Ma ci sono questi bulldozer, che creano onde, e ti viene subito il mal di mare". E questa non è stata neppure la parte peggiore. "Ci sono diversi cannoni ad acqua giganti", ha aggiunto. "Abbiamo fatto una prova e sono arrivati al livello quattro o cinque. Poi credo che lo abbiano portato furtivamente a otto o nove. Quando la prima ondata d'acqua ci ha colpito, le costole hanno iniziato a tremare. Ti dicevi cose come 'Wow! Sono sorpreso che non siamo volativi via dalla poppa della barca'".

È andata peggio alla McBride. "Melissa è stata colpita", ha ricordato Reedus. "Ero lì sotto a lottare con questo timone, ho alzato lo sguardo e ho visto Melissa beccarselo, e sembrava come quando fai il bagno al gatto. Era magrissima e aveva i capelli sciolti. Ho pensato: 'Porca p--!". Durante quelle stesse riprese, McBride si è infortunata a un piede, incidente che ha bloccato le riprese per alcuni giorni. "È stato folle. Ed erano tipo le quattro del mattino, quindi è stato semplicemente pazzesco", ha concluso Reedus. "Ho fatto surf al largo e ho preso delle onde che pensavo mi avrebbero ucciso, ma non mi è mai capitato nulla del genere".

Entra in NOW e guarda The Walking Dead: Daryl Dixon
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Walking Dead: Daryl Dixon
Anno: 2023
3,8
The Walking Dead: Daryl Dixon
Norman Reedus
Norman Reedus
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
news Serie TV The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein
news Serie TV S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein
L'ideatore di Black Mirror prepara una nuova serie con Paddy Considine e Lena Headey nel cast
news Serie TV L'ideatore di Black Mirror prepara una nuova serie con Paddy Considine e Lena Headey nel cast
Michael Connelly lavora a una Serie TV basata sulle sue esperienze come giornalista di cronaca nera
news Serie TV Michael Connelly lavora a una Serie TV basata sulle sue esperienze come giornalista di cronaca nera
La star di Uno splendido errore Nikki Rodriguez ha nascosto la sua vera età? Ecco cosa sappiamo
news Serie TV La star di Uno splendido errore Nikki Rodriguez ha nascosto la sua vera età? Ecco cosa sappiamo
Superman apparirà in Peacemaker 2? L’indizio di David Corenswet
news Serie TV Superman apparirà in Peacemaker 2? L’indizio di David Corenswet
NCIS: Tony & Ziva, la nostra video intervista esclusiva a Michael Weatherly e Cote de Pablo
speciale Serie TV NCIS: Tony & Ziva, la nostra video intervista esclusiva a Michael Weatherly e Cote de Pablo
Sherlock Holmes protagonista di una serie animata, Happy's Place riunisce le star di Taxi e altre news in breve
news Serie TV Sherlock Holmes protagonista di una serie animata, Happy's Place riunisce le star di Taxi e altre news in breve
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Only Murders in the Building
The Walking Dead: Daryl Dixon
La Fidanzata
Criminal Minds
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Gen V
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV