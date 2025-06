The Walking Dead: Daryl Dixon, la battaglia contro gli zombie si sposta in Spagna nel primo teaser trailer della stagione 3

News Serie TV

Diamo un primo sguardo alla stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon attraverso il teaser trailer che ne annuncia la data di debutto statunitense.

Mentre in Italia la seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon prende il via oggi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, oltreoceano, negli Stati Uniti, lo spin-off sequel di The Walking Dead incentrato sull'amato personaggio interpretato da Norman Reedus ha fissato una data per il debutto della terza (dal 7 settembre su AMC), che, come sappiamo dalle notizie precedenti, porterà la storia in un'altra nazione europea dopo essere stata in Francia. Il primo teaser trailer conferma che si tratta della Spagna, dove la battaglia di Daryl - e ora anche di Carol - contro i vaganti e le altre pericolose implicazioni di un mondo impazzito continua.

Teaser Trailer: Stagione 3 - Teaser Trailer Ufficiale - HD

Tutto quello che sappiamo della stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon

Nella stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon seguiremo Daryl e Carol (Melissa McBride) proseguire il loro viaggio per tornare a casa e dalle persone che amano. Mentre lottano per ritrovare la via, il percorso li porta sempre più fuori strada, conducendoli attraverso terre lontane con situazioni sconosciute e in continua evoluzione, mentre assistono ai vari effetti dell'apocalisse zombie. Per qualche secondo, il teaser trailer sembra concedere un po' di pace ai due amici e compagni di avventure, il cui percorso rispetto al punto dove li avevamo lasciati alla fine del ciclo precedente è deviato, in qualche modo. Ma se 15 anni di The Walking Dead ci hanno insegnato qualcosa, è che la calma nasconde sempre il pericolo.

Infatti, non passa molto tempo prima di vedere Daryl e Carol affrontare altre orde di vaganti famelici e un avversario mascherato armato di accetta. L'anteprima offre anche uno sguardo alla nuova aggiunta al cast Eduardo Noriega (Now and Then) nei panni di Antonio, un uomo al quale Carol pare finisca con l'avvicinarsi particolarmente. Ci saranno inoltre Óscar Jaenada (Luis Miguel - La serie) nel ruolo di Fede, un'altro nuovo personaggio regolare, oltre a Alexandra Masangkay (Valeria), Candela Saitta (Máxima), Hugo Arbués (La cattedrale del mare), Greta Fernández (30 denari), Gonzalo Bouza (La casa di carta), Hada Nieto, Yassmine Othman (La Unidad), Cuco Usín (Kaos) e Stephen Merchant (The Outlaws).