The Walking Dead: Daryl Dixon, il primo teaser trailer della stagione 3 porta Daryl via dalla Francia

News Serie TV

Lo spin-off sequel di The Walking Dead tornerà in tv nel 2025. In Italia è atteso su Sky e NOW.

Negli Stati Uniti è già cominciata l'attesa per la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon. In occasione del finale del secondo ciclo di episodi domenica scorsa, AMC ha offerto al suo pubblico una piccola anticipazione di ciò che verrà nel 2025, attraverso un primo teaser trailer in cui Daryl e la sua ritrovata compagna di avventure Carol affrontano un mondo completamente nuovo.



Trailer: Stagione 3 - Il Teaser Trailer Ufficiale della serie sequel - HD

The Walking Dead: Daryl Dixon, le anticipazioni della stagione 3

Poiché lo spin-off è ancora inedito in Italia (il debutto è fissato per il prossimo anno su Sky e in streaming su NOW), potreste voler interrompere qui la lettura per non essere spoilerati ulteriormente. Nel finale della seconda stagione, Daryl e Carol (interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride) sono rimasti in Francia per permettere al giovane Laurent di volare via sano e salvo con Ash. Questo significa che ora dovranno cercare un nuovo modo per tornare a casa negli Stati Uniti.

Com'è stato anticipato in occasione del rinnovo di The Walking Dead: Daryl Dixon per una terza stagione, la ricerca porterà i due sopravvissuti in un altro paese europeo, la Spagna. Qui, chiaramente, incontreranno tutta una serie di nuovi personaggi, due dei quali interpretati dall'attore spagnolo Eduardo Noriega (Non puoi nasconderti) e dal co-ideatore dell'originale The Office Stephen Merchant, entrambi ritratti nel teaser trailer. Questo, sul finire, sembra alludere anche a un momento di intimità tra Daryl e Carol, sebbene in una recente intervista con TVLine Reedus e McBride si sono detti piuttosto scettici circa una simile possibilità.