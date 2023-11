The Umbrella Academy: Il cast svela cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta e ultima stagione

News Serie TV

Durante la Geeked Week 2023, Netflix ha condiviso uno speciale video dietro le quinte in cui protagonisti di The Umbrella Academy si preparano al capitolo finale della serie in arrivo nel 2024.

Il 2024 sarà l'anno in cui saluteremo, almeno sul piccolo schermo, i fratelli Hargreeves. The Umbrella Academy, la serie basata sull'acclamato fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, tornerà con una quarta e ultima stagione prossimamente su Netflix. Intanto i protagonisti si preparano al gran finale in questo speciale video dietro le quinte condiviso dal servizio di video in streaming insieme a un teaser poster in occasione della Geeked Week 2023, la settimana dedicata ad annunci, anteprime e novità. Guardatelo qui sotto in attesa di conoscere la data di uscita precisa di The Umbrella Academy 4 che sarà svelata prossimamente.

The Umbrella Academy: Cosa ci aspetta nella stagione finale

The Umbrella Academy è stata rinnovata ufficialmente per una quarta e ultima stagione ad agosto dello scorso anno e le riprese sono iniziate a febbraio 2023. In quell'occasione lo showrunner della serie Steve Blackman aveva anticipato "una storia incredibile per la stagione 4, una storia che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti". Lo sceneggiatore, già in precedenti occasioni, aveva precisato di avere in mente un finale ben preciso a cui arrivare esattamente dopo quattro stagioni. Gli spettatori, a questo punto, possono sperare in una degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves.

Presumibilmente la storia ripartirà da dove si era interrotta nel finale della terza stagione. Sir Reginald aveva tentato di riprogrammare completamente l'universo prima che fosse distrutto, ma il processo era stato interrotto da Allison; così, i restanti fratelli della Umbrella Academy e della Sparrow Academy erano stati trasportati in un nuovo mondo solo parzialmente formato dove non possedevano più i loro poteri ed erano "normali" esseri umani. "Ci saranno ripercussioni. Hargreeves ha restituito loro ciò che è la normalità. È una maledizione o è una cosa bella?", aveva stuzzicato Blackman commentando l'ultimo episodio con TV Insider.

Get ready for the final timeline. The Umbrella Academy Season 4 is coming 2024. #GeekedWeek pic.twitter.com/2bVEgmFfBL — Netflix (@netflix) November 9, 2023

Il cast

Naturalmente nella stagione finale torneranno tutti i protagonisti: Elliot Page (Viktor), Aidan Gallagher (Cinque), Justin H. Min (Ben), David Castañeda (Diego), Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), Emmy Raver-Lampman (Allison) e Ritu Arya (Lila). In occasione del gran finale, ci saranno anche numerose guest star. Dalle anticipazioni finora trapelate, sappiamo che reciteranno nella quarta stagione di The Umbrella Academy due attori molto amati, che fanno coppia anche nella vita reale: Megan Mullally e Nick Offerman; pare che i due interpreteranno Jean e Gene, due coniugi dai modi miti che sono anche professori universitari.