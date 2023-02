The Umbrella Academy 4: Iniziate le riprese dell'ultima stagione, ecco la prima foto dal set

News Serie TV

La serie Netflix basata sull'acclamato fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá tornerà prossimamente con il capitolo finale: ecco cosa ci aspetta.

Sono iniziati ufficialmente i lavori della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy. I protagonisti della serie soprannaturale basata sul fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá sono tornati sul set, come testimonia la foto che vedete qui sotto, condivisa sulle pagine social ufficiali della serie.

The Umbrella Academy: Iniziati i lavori della stagione finale

Nella foto ritroviamo i membri del cast seduti al tavolo di lettura: Elliot Page (Viktor), Aidan Gallagher (Cinque), Justin H. Min (Ben), David Castañeda (Diego), Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), Emmy Raver-Lampman (Allison) e Ritu Arya (Lila) insieme allo showrunner Steve Blackman. Proprio quest'ultimo, in occasione dell'annuncio della quarta stagione, aveva parlato del capitolo finale di The Umbrella Academy come di "una storia incredibile, una storia che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti" assicurando agli spettatori una degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves. Nell'ultimo ciclo tornerà anche Colm Feore nei panni di Sir Reginald e altre nuove aggiunte la cast saranno annunciate nei prossimi mesi.

The Umbrella Academy: Dove eravamo rimasti?

La terza stagione di The Umbrella Academy, arrivata in streaming lo scorso giugno, ci ha lasciati con il fiato sospeso. Ricorderete che Sir Reginald ha tentato di riprogrammare completamente l'universo prima che fosse distrutto, ma il processo è stato interrotto da Allison; così, i restanti fratelli della Umbrella Academy e della Sparrow Academy sono stati trasportati in un nuovo mondo solo parzialmente formato dove non possiedono più i loro poteri. "Ci saranno ripercussioni. Hargreeves ha restituito loro ciò che è la normalità", aveva prospettato Blackman commentando l'ultimo episodio con TV Insider. "È una maledizione o è una cosa bella? Nella sua mente pensa 'Guardate, ragazzi siete finalmente liberi dalla maledizione di famiglia, siete di nuovo normali'? Ma avere qualcosa come la fama e perderla è una cosa molto difficile", aveva aggiunto.