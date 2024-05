The Umbrella Academy 4: Gli Hargreeves riuniti per un'ultima missione nel primo trailer della stagione finale

News Serie TV

La serie basata sull'amato fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá tornerà con gli ultimi 6 episodi il prossimo 8 agosto.

L'unione fa la forza. E per i fratelli Hargreeves, protagonisti di The Umbrella Academy, non è solo un modo di dire. Nel primo teaser trailer della quarta stagione, in arrivo l'8 agosto in streaming su Netflix, sono di nuovo insieme, determinati a fare quello che sanno fare meglio: salvare il mondo.

The Umbrella Academy: Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione di The Umbrella Academy, uscita nel lontano 2019, abbiamo conosciuto questa famiglia decisamente disfunzionale: sei fratelli accomunati da abilità speciali e nati lo stesso giorno, il 1° ottobre 1989, che venivano adottati dallo strambo Sir Reginald (Colm Feore). Nel primo ciclo di episodi erano riusciti ad evitare l'apocalisse, ma erano finiti inavvertitamente negli anni '60. Nel passato si erano ritrovati per fermare l'assassinio di John F. Kennedy, durante la seconda stagione. La terza stagione, infine, li aveva riportati nel presente ma in una linea temporale alternativa in cui Sir Reginald aveva fondato la Sparrow Academy invece della Umbrella Academy adottando altri bambini con superpoteri.

Ricorderete che nel finale della terza stagione Sir Reginald aveva tentato di riprogrammare completamente l'universo prima che fosse distrutto, ma il processo era stato interrotto da Allison (Emmy Raver-Lampman); così, i restanti fratelli della Umbrella Academy e della Sparrow Academy erano stati trasportati in un nuovo mondo solo parzialmente formato dove non possedevano più i loro poteri ed erano "normali" esseri umani.

Le anticipazioni dell'ideatore Steve Blackman

Il creatore della serie Steve Blackman ha anticipato qualcosa sulla quarta e ulltima stagione - che sarà lunga 6 episodi - parlando con Entertainment Weekly. "I fan potrebbero ricordare che, alla fine della terza stagione, Hargreeves non era stato in grado di programmare la macchina dell'Universo, e Allison continuava comunque a premere il pulsante. Quindi siamo decisamente in una versione alterata del nostro presente. Siamo tornati al periodo in cui hanno sempre desiderato tornare! Almeno iniziano nell'anno giusto, ma sappiamo che qualcosa non va. Chiaramente Hargreeves non ha finito quello che doveva fare prima che Alison premesse il pulsante, quindi questo avrà ripercussioni sulla loro sequenza temporale", ha detto lo sceneggiatore.

Nei nuovi episodi, insomma, i fratelli dovranno imparare ad essere una semplice famiglia, se semplice può essere una famiglia come la loro. Senza superpoteri riusciranno comunque a essere eroi?. "Cosa succede? Non solo come individui, ma qual è la dinamica familiare quando all'improvviso si ritrovano normali?. Penso che sia una sfida per tutti loro. Ciò che potrebbe averli uniti inizialmente è il fatto che, essendo una famiglia disfunzionale, hanno trovato qualche connessione nelle loro capacità. Privati ​​di quei superpoteri, chi sono loro come famiglia?", ha riflettuto Steve Blackman. Nel teaser trailer, sulle note di The Final Countdown, non sembrano essere davvero pronti ad affrontare ciò che li aspetta. Ma siamo pronti a farci sorprendere.