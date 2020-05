The Umbrella Academy 2: Netflix annuncia la data di debutto della seconda stagione

News Serie TV

Ecco quando torna la serie di fantascienza basata sul fumetto di Gerard Way.

Con un simpatico video in cui i protagonisti improvvisano un balletto a distanza sulle note dell'ormai iconica I think we're alone now di Tiffany, Netflix annuncia finalmente la data di uscita della seconda stagione di The Umbrella Academy: la singolare serie di fantascienza tornerà con dieci nuovi episodi il prossimo 31 luglio.





La trama di The Umbrella Academy e le anticipazioni

Tratta dalla serie di fumetti creata da Gerard Way e illustrata da Gabriel Bá, The Umbrella Academy ruota attorno a un gruppo di eccentrici supereroi nati lo stesso giorno da madri diverse e adottati da un alieno in incognito, Sir Reginald Hargreeves, che li accoglie e li prepara a salvare il mondo. Quando quest'ultimo muore, i ragazzi si impegnano per trovare il colpevole mentre non perdono di vista la loro missione per difendere l'umanità da qualsiasi minaccia. Nella seconda stagione, ancora guidata dallo showrunner Steve Blackman, torneranno i protagonisti Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min a cui si aggiungeranno le new entry Yusuf Gatewood (The Originals), Marin Ireland (Homeland) e Ritu Arya (Humans) nei panni, rispettivamente, di un leader dotato di un'intelligenza fuori dal comune, di una mamma texana coraggiosa e pragmatica e di una giovane donna camaleontica ma anche imprevedibile.